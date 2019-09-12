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12 вересня 2019, четвер, 14:27 18
Америка 2019-09-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
Дуже непристойний купальник: у США школярку дискваліфікували після перемоги в змаганні з плавання

Дуже непристойний купальник: у США школярку дискваліфікували після перемоги в змаганні з плавання

Басейн. Фото: pixabay
Басейн. Фото: pixabay

На одному зі змагань з плавання у старшій школі міста Анкорідж, штат Аляска, США, судді скасували перемогу спортсменки Бреккин Вілліс. Адміністрація аргументувала це тим, що купальник занадто відкрито демонстрував ділянки тіла дівчини, повідомляє CNN.

В офіційному поясненні було зазначено, що спортивний купальник не підходив Вілліс належним чином і під час запливу перемістився в положення, що оголювала занадто велику ділянку спини і сідниць. Таким чином було зафіксовано порушення правила про скромність, яке, за словами Національної федерації державних асоціацій старших класів, діє на змаганнях з плавання серед школярів по всій країні.

Мати дискваліфікованої спортсменки повідомила, що всі в команді її доньки були одягнені в однакові купальники, пошиті на замовлення шкільною адміністрацією. Вона також додала, що акцентуванню уваги на подібних речах не місце у шкільному басейні, і це вже нагадує сексуальні домагання.

Тренер ДеВейн Інгрем з сестрами Брекинн Вілліс і Дример КовачТренер ДеВейн Інгрем з сестрами Брекинн Вілліс і Дример Ковач

Лорен Ленгфорд, тренер з плавання в інший середній школі Анкоріджа так само заявила, що всі плавці одягнені однаково, але єдиною дискваліфікованої стала дівчина змішаної раси. Вона додала, що 17-річна плавчиха була "вбита горем", почувши повідомлення про скасування перемоги і дізнавшись, що люди вважають, що вона цілеспрямовано підняла свій купальник.

З-за гучного скандалу, Асоціація шкільної діяльності Аляски оголосила про скасування дискваліфікації. Шкільний округ Анкоріджа лобіював діяльність асоціації, заявивши, що дискваліфікація — це дуже жорстка і непотрібна міра.

У нових правилах Асоціації шкільної діяльності Аляски додали пункт про те, що відтепер тренера повинні бути офіційно повідомлені про проблему невідповідності купальника тілу спортсменки до її запливу.

Як повідомляли Українські Новини, воротаря збірної Ірану дискваліфікували з-за штанів з Губкою Бобом. Раніше Московський "Локомотив" оштрафував свого півзахисника за майку з Путіним на 300 тис. євро.

Тим часом з-за рекордної спеки і танення льодовиків на Алясці запалали ліси.

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