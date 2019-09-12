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12 вересня 2019, четвер, 13:48 294
Судова влада 2019-09-12T17:00:05+03:00
Українські Новини
Щоб судова та інші реформи були ефективними, потрібно заручитися підтримкою міжнародних експертів, - Пилипенко

Щоб судова та інші реформи були ефективними, потрібно заручитися підтримкою міжнародних експертів, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" ( 2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко упевнений, що для того, щоб судова та інші реформи були ефективними, потрібно заручитися підтримкою міжнародних експертів, влада від такої професійної підтримки тільки виграє.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Як привести реформаторські закони до європейських стандартів? Нова влада включила «турборежим». Законопроектів багато, але важливо, щоб кількість передбачала і якість. Як я вже говорив, щоб йти цивілізованим європейським шляхом, змінювати країну і покращувати життя людей, варто синхронізувати нові зміни з баченням і стандартами європейських інститутів. І стара влада використовувала цей ресурс для підтримки окремих своїх ініціатив", - написав він.

За його словами, критика послів ЄС і Канади законопроектів про судову реформу та реформу органів прокуратури, засмучує.

Він назвав основні недоліки: скорочення складу Верховного Суду з 200-х суддів до 100; застосування люстрації членів ВККС, які займали посади в період з 21.11.2013 до 19.05.2019; переобрання ВККС і призначення його членів Вищою радою правосуддя (ВРП) за результатами конкурсу; скорочення зарплати суддів ВС, а також членів ВРП; ліквідація військових прокуратур в умовах збройної агресії з боку РФ; розширення повноважень генпрокурора.

"Для того, щоб реформи були ефективними, потрібно заручитися підтримкою міжнародних експертів. Влада від такої професійної підтримки тільки виграє. Виграє Україна", - наголосив Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, дипломати ЄС і Канади розкритикували законопроект Зеленського судової реформи.

 

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