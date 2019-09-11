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11 вересня 2019, середа, 17:24 263
Політика 2019-09-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
Дипломати ЄС розкритикували законопроект Зеленського стосовно судової реформи, - ЗМІ

Дипломати ЄС розкритикували законопроект Зеленського стосовно судової реформи, - ЗМІ

Посли ЄС і Канади звернулися до народних депутатів з листом з приводу законопроекту 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", внесеного в парламент Президентом Зеленським. Про це пише Судово-юридична газета.

Підтримуючи в цілому ініціативу Президента Зеленського, посли ЄС і Канади критично оцінили низку положень законопроекту 1008, який був схвалений комітетом з правової політики 10 вересня.

Так, у зверненні послів вказується на безпідставність скорочення кількості суддів ВС і застосування люстрації членів ВККС. Посли також звертають увагу на те, що роль міжнародних експертів у процесі оцінювання суддів не повинна бути формальною, а обмеження вибору експертів тільки вже призначеними членами Громадської ради міжнародних експертів може бути неприйнятним для міжнародних організацій.

Посли ЄС і Канади закликають доопрацювати законопроект з участю міжнародних експертів, представників громадянського суспільства і професійної юридичної спільноти.
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