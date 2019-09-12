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12 вересня 2019, четвер, 13:51 21
Економіка 2019-09-12T17:00:05+03:00
Українські Новини
НКРЕКП планує затвердити нові тарифи на розподіл газу до жовтня

НКРЕКП планує затвердити нові тарифи на розподіл газу до жовтня

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує затвердити нові тарифи на розподіл газу до кінця вересня.

Про це йдеться в повідомленні Першої Енергетичної Асоціації України, передають Українські Новини.

"Голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що у вересні комісія почне процедуру перегляду тарифів на розподіл газу і затвердить нову методологію їх розрахунку", - сказано в ньому.

Наголошується, що на зустрічі Кривенко з керівництвом асоціації, яка відбулася 9 вересня в Києві, основну увагу було зосереджено на причинах затягування перегляду та встановлення нових тарифів для газорозподільних підприємств, які не змінювалися понад 3 роки.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі дійшли спільної думки про неприпустимість подальшого зволікання з переглядом тарифів.

Кривенко запевнила представників асоціації, що в поточному місяці нова методологія буде затверджена, і комісія почне процедуру перегляду тарифів.

При цьому будуть враховані економічно обґрунтовані витрати компаній і втрати, пов'язані з несвоєчасним їх переглядом.

Перша Енергетична Асоціація України вважає, що газорозподільні компанії України перебувають у вкрай незадовільному і критичному фінансовому стані через тарифи на розподіл газу.

Як повідомляли Українські Новини, РГК закликає НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.

Раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.

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