Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція

Співробітники Національної поліції і Служби безпеки 11 вересня затримали підозрюваного в незаконній торгівлі зброєю при продажу гранатомета в Енергодарі Запорізької області після того, як у Запоріжжі затримали двох чоловіків, які торгували зброєю і боєприпасами з зони ООС.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполиции в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, підозрюваний продав за 9 тис. гривень ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 і 85 патронів калібру 5,45 мм до автомата Калашникова.\r\nГранатомет. Фото: поліція Запорізької області\r\n27-річного жителя Енергодара затримали відразу після продажу зброї на вул. Воїнів Інтернаціоналістів.\r\nПравоохоронці встановлюють походження зброї, канали постачання і інших підозрюваних в незаконній торгівлі.\r\nРозпочато розслідування за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).\r\nПатрони. Фото: поліція Запорізької області\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік у магазині намагався продати жінці гранати.\r\nРаніше військового, який продавав кулемети із зони ООС місцевим жителям, посадили на 5 років.