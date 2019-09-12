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12 вересня 2019, четвер, 12:13 6
Силові структури 2019-09-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція

Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція

Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області
Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області

Співробітники Національної поліції і Служби безпеки 11 вересня затримали підозрюваного в незаконній торгівлі зброєю при продажу гранатомета в Енергодарі Запорізької області після того, як у Запоріжжі затримали двох чоловіків, які торгували зброєю і боєприпасами з зони ООС.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполиции в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, підозрюваний продав за 9 тис. гривень ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 і 85 патронів калібру 5,45 мм до автомата Калашникова.

Гранатомет. Фото: поліція Запорізької областіГранатомет. Фото: поліція Запорізької області

27-річного жителя Енергодара затримали відразу після продажу зброї на вул. Воїнів Інтернаціоналістів.

Правоохоронці встановлюють походження зброї, канали постачання і інших підозрюваних в незаконній торгівлі.

Розпочато розслідування за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Патрони. Фото: поліція Запорізької областіПатрони. Фото: поліція Запорізької області

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік у магазині намагався продати жінці гранати.

Раніше військового, який продавав кулемети із зони ООС місцевим жителям, посадили на 5 років.

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Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області
Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція 12:13
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