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12 вересня 2019, четвер, 11:07 19
Силові структури 2019-09-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовик "ЛНР" хотів зробити візу в Прибалтику і почати життя "з чистого аркуша", але його затримала поліція

Бойовик "ЛНР" хотів зробити візу в Прибалтику і почати життя "з чистого аркуша", але його затримала поліція

Поліція затримала бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного у переміщенні військової техніки з Росії на Донбас.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Під час перевірки документів у пасажирів автобуса, який слідував в м. Харків, поліцейські виявили 35-річного жителя селища Кришталевий (колишній Червоний Промінь), який за оперативною інформацією значиться як учасник незаконного збройного формування так званої "ЛНР". Чоловік прямував на Харків, щоб відкрити візу в Прибалтику і почати життя "з чистого аркуша", - сказано в ньому.

Підозрюваний розповів оперативникам Управління карного розшуку, що в кінці листопада 2014 року в зв'язку з важким матеріальним становищем він вступив до лав 4-ї окремої мотострілкової бригади "народної міліції" "ЛНР" на посаду водія.

У функціональні обов'язки чоловіка входило перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганської області.

За свою службу чоловік спочатку отримував зарплату в розмірі 300 доларів, а згодом 15 000 російських рублів.

Через погане ставлення командирів бригади до підлеглих підозрюваний залишив лави бойовиків.

Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу.

Ведеться слідство.

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники затримали колишнього бойовика незаконного збройного формування "Російська православна армія" з позивним "Домовик" на адміністративному кордоні з Кримом.

Раніше СБУ затримала бойовика "Російської православної армії" "ДНР" у Полтавській області.

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