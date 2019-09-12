Трамп хоче вилучити з продажу вейпи через смертельні випадки

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує вилучити з продажу вейпы через смертельні випадки від куріння ароматичних електронних сигарет. Про це повідомляє "112" з посиланням на Reuters.

"Вейпинг став дуже великим бізнесом, наскільки я розумію, гігантським бізнесом, за дуже короткий проміжок часу. Але ми не можемо дозволити людям хворіти, і ми не можемо підставляти молодь. І ми це чуємо. І тому перша леді за це взялася. У неї (нас) є син, прекрасний юнак. І вона дуже за це переживає. Вона це бачить, обидва ми про це читаємо. Багато людей про це читають. І люди вмирають через вейпи", - сказав Трамп для "Голосу Америки".

Адміністрація з контролю за продуктами харчування і медикаментами направила попередження найбільшому виробникові електронних сигарет компанії JUUL із звинуваченнями в порушенні закону: поширення необґрунтованих заяв стосовно безпеки її продукції.

Наголошується, що за останній час в США від куріння вейпа померли вже 6 людей, ще 450 – захворіли. Поки невідомо, що саме в цих сигаретах провокує негативні наслідки. Однак відомо, що багато хто з хворих використовували в своїх електронних сигаретах рідину з каннабіноїдними продуктами.



Нагадаємо, раніше Трамп хотів скасувати отримання американського громадянства по праву народження.