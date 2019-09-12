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12 вересня 2019, четвер, 10:02 29
Америка 2019-09-12T13:00:03+03:00
Українські Новини
Трамп хоче вилучити з продажу вейпи через смертельні випадки

Трамп хоче вилучити з продажу вейпи через смертельні випадки

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує вилучити з продажу вейпы через смертельні випадки від куріння ароматичних електронних сигарет. Про це повідомляє "112" з посиланням на Reuters.

"Вейпинг став дуже великим бізнесом, наскільки я розумію, гігантським бізнесом, за дуже короткий проміжок часу. Але ми не можемо дозволити людям хворіти, і ми не можемо підставляти молодь. І ми це чуємо. І тому перша леді за це взялася. У неї (нас) є син, прекрасний юнак. І вона дуже за це переживає. Вона це бачить, обидва ми про це читаємо. Багато людей про це читають. І люди вмирають через вейпи", - сказав Трамп для "Голосу Америки".

Адміністрація з контролю за продуктами харчування і медикаментами направила попередження найбільшому виробникові електронних сигарет компанії JUUL із звинуваченнями в порушенні закону: поширення необґрунтованих заяв стосовно безпеки її продукції.

Наголошується, що за останній час в США від куріння вейпа померли вже 6 людей, ще 450 – захворіли. Поки невідомо, що саме в цих сигаретах провокує негативні наслідки. Однак відомо, що багато хто з хворих використовували в своїх електронних сигаретах рідину з каннабіноїдними продуктами.


Нагадаємо, раніше Трамп хотів скасувати отримання американського громадянства по праву народження.

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