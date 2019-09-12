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12 вересня 2019, четвер, 08:31 19
Силові структури 2019-09-12T12:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція Києва пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про злочинців

Поліція Києва пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про злочинців

Один зі злочинців. Фото:
Один зі злочинців. Фото: "Нацполиция"

Нацполіція Києва пропонує 100 тисяч гривень за інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження зловмисників. Розшукуються троє чоловіків, які підозрюються у серії розбійних нападів на ювелірні магазини у протягом 2018-2019 років. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У поліції встановили, що зловмисники працювали в групі за чітко визначеною схемою: поки один збройних фігурант заходив до закладу, двоє інших в цей час чергували на вулиці. Після скоєння злочину вони розходилися в різні сторони, щоб їх не зафіксували разом камери відеоспостереження.

Прикмети розшукуваних осіб:

1. Вік 30-35 років, зріст 180-185 см. Худорлявий, з короткою зачіскою. Може бути одягнений у спортивну куртку з темними смужками уздовж рукавів і вставками на грудях, сині джинси, темне взуття. На голові - сіра панама з червоним і білим обідками.

2. Вік 40-45 років, зріст - 175-180 см. Середньої статури, темне коротке волосся з лобовими залисинами, смаглявий. Може бути одягнений у темно-синю футболку, темні штани і взуття. З собою може мати чорну спортивну кофту.

3. Вік 40-45 років, зріст 180-185 см. Міцної статури, лисий. Може бути одягнений у чорну футболку з буквою "В" білого кольору на грудях, темні штани і взуття.

Як повідомляли Українські Новини, в Київському тролейбусі невідомий поранив з пістолета двох чоловіків, його шукала поліція.

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