В Киеве неизвестный ранил двух мужчин из пистолета: его ищет полиция

Неизвестный ранил 2 мужчин из пистолета в ходе конфликта в троллейбусе в Голосеевском районе Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\n"В результате конфликта в общественном транспорте пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу", - сказано в нем.\r\nПравоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку.\r\nВо время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента.\r\nНа остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя.\r\nВо время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще 3 выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего.\r\nПосле этого злоумышленник скрылся.\r\nДвух пострадавших, 28 и 43 лет, госпитализировали.\r\nНа данный момент им оказывают медицинскую помощь, после чего будет устанавливаться степень тяжести телесных повреждений, которые они получили.\r\nПо информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.\r\nПравоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, обрабатывают видео с камер наблюдения.\r\nСведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nЗа совершение такого правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.\r\n(Новость дополнена комментарием Киевпастранса)\r\nПресс-служба Киевпастранса позже сообщила, что инцидент произошел не в троллейбусе, а на улице. \r\n Скриншот сообщения Киевпастранса\r\nКак сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года неизвестные открыли стрельбу по 2 троллейбусам и маршрутному такси на улице Казакова в Днипре. А в Голосеевском районе Киева 2 мужчин получили ранения из-за стрельбы.