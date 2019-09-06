В Киеве неизвестный ранил двух мужчин из пистолета: его ищет полиция

Неизвестный ранил двух мужчин из пистолета. Фото: Нацполиция

Неизвестный ранил двух мужчин из пистолета. Фото: Нацполиция

Неизвестный ранил 2 мужчин из пистолета в ходе конфликта в троллейбусе в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В результате конфликта в общественном транспорте пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку.

Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента.

На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир и догнал правонарушителя.

Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще 3 выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего.

После этого злоумышленник скрылся.

Двух пострадавших, 28 и 43 лет, госпитализировали.

На данный момент им оказывают медицинскую помощь, после чего будет устанавливаться ​​степень тяжести телесных повреждений, которые они получили.

По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, обрабатывают видео с камер наблюдения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

(Новость дополнена комментарием Киевпастранса)

Пресс-служба Киевпастранса позже сообщила, что инцидент произошел не в троллейбусе, а на улице.

Скриншот сообщения Киевпастранса

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года неизвестные открыли стрельбу по 2 троллейбусам и маршрутному такси на улице Казакова в Днипре. А в Голосеевском районе Киева 2 мужчин получили ранения из-за стрельбы.