Задіяли авіацію: в півсотні кілометрів від Чорнобильської зони горить ліс

Сьогодні, 11 вересня, біля села Нові Соколи Іванківського району Київської області загорівся ліс. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що загоряння лісу сталося в 50 км від Чорнобильської зони відчуження.

В прес-службі ДСНС також розповіли, що о 12:25 на території Димарського лісництва сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га місцями з переходом у верхову пожежу.

"Станом на 17:30 з території лісового масиву в результаті сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га Загальна площа пожежі близько 6 га", - йдеться в повідомленні рятувальників.

До гасіння залучили 62 чол. та 11 од. тех., з них від ДСНС 30 осіб особового складу та 7 од. тех., 2 літаки АН-32П і вертоліт МІ-8. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа.

Раніше в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа: авіація гасила загорівся ліс.