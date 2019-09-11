підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 19:46 5
Події 2019-09-11T20:15:02+03:00
Українські Новини
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини

У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини

Сьогодні, 11 вересня, на 72 км автодороги "Київ-Знам'янка", поблизу міста Кагарлик Київської області, сталася смертельна аварія. Загинули три людини. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що аварія сталася з участю автомобілів "Chevrolet " і "Volkswagen", які їхали назустріч один одному.

Наголошується, що один з автомобілів загорівся після зіткнення.

"В результаті ДТП загинули три людини. На місці події працює поліція і ДСНС. Деталі трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Київської області водій помер під час перевірки документів.

Також пасажирка Tesla загинула від зіткнення з комунальниками на трасі "Київ-Житомир".

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП ДТП в Київській області

Архів
Новини
Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців 20:11
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини 19:46
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК 19:35 Документ
Депутат Ігор Палиця носить швейцарський годинник. Фото: Страна.иа
У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис 19:19
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні 18:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok