У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини

Сьогодні, 11 вересня, на 72 км автодороги "Київ-Знам'янка", поблизу міста Кагарлик Київської області, сталася смертельна аварія. Загинули три людини. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що аварія сталася з участю автомобілів "Chevrolet " і "Volkswagen", які їхали назустріч один одному.

Наголошується, що один з автомобілів загорівся після зіткнення.

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"В результаті ДТП загинули три людини. На місці події працює поліція і ДСНС. Деталі трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Київської області водій помер під час перевірки документів.

Також пасажирка Tesla загинула від зіткнення з комунальниками на трасі "Київ-Житомир".