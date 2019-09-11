У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини

Сьогодні, 11 вересня, на 72 км автодороги "Київ-Знам'янка", поблизу міста Кагарлик Київської області, сталася смертельна аварія. Загинули три людини. Про це повідомляє прес-служба поліції.\r\nТак, повідомляється, що аварія сталася з участю автомобілів "Chevrolet " і "Volkswagen", які їхали назустріч один одному.\r\nНаголошується, що один з автомобілів загорівся після зіткнення.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jM3TahS9NVc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n"В результаті ДТП загинули три людини. На місці події працює поліція і ДСНС. Деталі трагедії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Київської області водій помер під час перевірки документів.\r\nТакож пасажирка Tesla загинула від зіткнення з комунальниками на трасі "Київ-Житомир".