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11 вересня 2019, середа, 19:35 5 Документ
Верховна Рада і партії 2019-09-11T20:00:02+03:00
Українські Новини
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посад

Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК

ЦВК
ЦВК

У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови про звільнення членів ЦВК.

Про це повідомив Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Комітет ВР з питань організації державної влади рекомендував до розгляду у парламенті подання Президента України про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади всього складу Центральної виборчої комісії.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у середу, 11 вересня. Голова Комітету Андрій Клочко повідомив, що попередньо, згідно вимог законодавства, відбулося засідання підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, на якому було розглянуте подання Президента і рекомендовано до розгляду на засіданні Комітету.

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук зазначив, що йдеться про процедурний допуск законопроекту до сесійної зали.

Як відомо, до Верховної Ради надійшло вмотивоване подання від Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії у повному складі.

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