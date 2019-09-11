НСЖУ вже 2 роки вимагає провести в парламенті слухання зі свободи слова та безпеки журналістів

Комітет Верховної Ради зі свободи слова рекомендує парламенту провести слухання зі свободи слова 6 жовтня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила член комітету Тетяна Циба (фракція "Слуга Народу").\r\n"Попередньо на 6 жовтня", - сказала вона.\r\nНа засіданні пропонується заслухати доповіді представників ЗМІ про стан свободи слова.\r\nДалі рішення про проведення парламентських слухань повинно бути внесено до порядку денного Ради та проголосовано на засіданні парламенту.\r\nОстаточна дата і час слухань затверджується на засіданні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НСЖУ вимагає парламентських слухань за свободу слова та безпеки журналістів.\r\nТакож Спілка журналістів назвала цензурою і цькуванням рішення Нацради позбавити NewsOne ліцензії.