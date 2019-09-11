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11 вересня 2019, середа, 18:45 6
Верховна Рада і партії 2019-09-11T19:45:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ вже 2 роки вимагає провести в парламенті слухання зі свободи слова та безпеки журналістів

НСЖУ вже 2 роки вимагає провести в парламенті слухання зі свободи слова та безпеки журналістів

Комітет Верховної Ради зі свободи слова рекомендує парламенту провести слухання зі свободи слова 6 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомила член комітету Тетяна Циба (фракція "Слуга Народу").

"Попередньо на 6 жовтня", - сказала вона.

На засіданні пропонується заслухати доповіді представників ЗМІ про стан свободи слова.

Далі рішення про проведення парламентських слухань повинно бути внесено до порядку денного Ради та проголосовано на засіданні парламенту.

Остаточна дата і час слухань затверджується на засіданні.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ вимагає парламентських слухань за свободу слова та безпеки журналістів.

Також Спілка журналістів назвала цензурою і цькуванням рішення Нацради позбавити NewsOne ліцензії.

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