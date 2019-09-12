Сьогодні вручать Шнобелівську премію: за що нагороджували в минулі роки

Урочиста 29-я церемонія нагородження лауреатів Шнобелівської премії пройде в Гарвардському університеті (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) 12 вересня, повідомляється на сторінці Ig Nobel на Facebook. В Україні пряма трансляція церемонії розпочнеться 13 вересня о 01:00.

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Захід організовано "Неймовірними дослідженнями" за підтримки Співтовариства студентів-фізиків Гарварду-Редкліффа і Науково-фантастичної асоціації Гарварду-Редкліффа.

В 1991 році Марк Абрахамс став засновником Шнобелівської премії - пародії на церемонію вручення Нобелівської премії, яка возвеличує темні дослідження в науці.

У числі минулих переможців - український дослідник, який розробив бюстгальтер, що перетворюється у протигази; австралійський вчений, який провів всебічне дослідження пупка людини; та іспанський винахідник, який створив пральну машину для кішок і собак.

У 2018 році премією нагородили дослідження, яке описувало ефективність використання ляльки вуду в помсту начальству.

Серед очікуваних лауреатів цього року - Ерік Маскін, професор Університету Адамса і лауреат Нобелівської премії 2007 року з економічних наук; Джером Фрідман, який отримав Нобелівську премію з фізики 1990 року; і Мартін Чалфі, який виграв Нобелівську премію 2008 року з хімії.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році в Гарварді Шнобелівську премію вручили за пояснення чому у людей похилого віку великі вуха.

Раніше Шнобелівську премію отримав Лукашенка за заборону публічних оплесків.