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11 вересня 2019, середа, 17:38 27
Економіка 2019-09-11T20:30:03+03:00
Українські Новини
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам

Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам

Корова. Фото: pixabay.com
Корова. Фото: pixabay.com

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко від фракції "Європейська солідарність" пропонує парламентові перерозподілити 1 млрд гривень на бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби (ВРХ) з фонду президента щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді.

Про це йдеться в законопроекті №2033, зареєстрованому в парламенті 3 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, вносяться зміни в додаток №3 до закону про державний бюджет на 2019 рік, збільшивши видатки загального фонду за бюджетною програмою підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури на 1 млрд гривень за рахунок зменшення витрат на Фонд президента щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді на аналогічну суму.

При цьому пропонується встановити, що додаткові кошти спрямовуються виключно на спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка ВРХ, який народився в господарствах фізичних осіб.

Також проект рекомендує Кабінетові Міністрів передбачити під час підготовки держбюджету на 2020 рік додаткові кошти на фінансування спеціальної бюджетної дотації за вирощування такого молодняку.

Згідно з пояснювальною запискою, в Німеччині існують прямі бюджетні дотації на підтримку тваринництва, які становлять понад 10 млрд євро на рік, у Польщі вони становлять понад 1,5 млрд євро на рік, при цьому в Україні на 2019 рік було передбачено видатки на суму 3,5 млрд гривень, із яких 700 млн гривень у напрямку дотації за молодняк.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 лютого 2019 року в Україні налічується 3,39 млн голів, що на 3,4% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Загалом за 28 останніх років поголів'я ВРХ в Україні скоротилося приблизно в 7 разів - з 25,2 млн голів до 3,4 млн голів.

"Якщо раніше корова була годувальницею селянської сім’ї, то зараз вона все більше перетворюється на екзотичну тварину", - сказано в пояснювальній.

Своєю чергою Гончаренко вважає, що виділення 1 млрд гривень вказаному фонду президента здійснилося в умовах критичного бюджетного недофінансування багатьох важливих програм і є грубим порушенням основоположного принципу справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства.

"Для уникнення подальшого зубожіння населення України та захисту його соціально – економічних прав й запропоновано до розгляду цей законопроект", - прокоментував депутат.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 раціон українців знизився до 2500 ккал.

Тим часом корови в Україні можуть потрапити до Червоної книги вже через 12 років.

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