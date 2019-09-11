Невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків

"Приватбанк" заявляє, що в 12:00 11 вересня в головний офіс банку в Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за визначенням Жовтневого районного суду міста Дніпра.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба банку.

Ухвалу суду було видано у понеділок, 9 вересня, підставою для визначення стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями.

"Викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито "незаконність" залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області і прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку. Приватбанк здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України і співпрацює з правоохоронними органами, у тому числі своєчасно надає документи за рішенням судів. Проведення оперативних заходів щодо примусової виїмки декількох документів з залученням невиправданого кількість спецназу поліції і невідомих осіб банк розцінює як тиск і перешкоджання нормальній роботі офісу", - повідомила прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, 100% Приватбанку належить державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у головний офіс "Приватбанку" в Днипре нагрянула поліція з обшуком.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.