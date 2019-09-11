підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 15:00 21
Силові структури 2019-09-11T16:00:03+03:00
Українські Новини
Невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків

Невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків

"Приватбанк" заявляє, що в 12:00 11 вересня в головний офіс банку в Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за визначенням Жовтневого районного суду міста Дніпра.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба банку.

Ухвалу суду було видано у понеділок, 9 вересня, підставою для визначення стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями.

"Викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито "незаконність" залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області і прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку. Приватбанк здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України і співпрацює з правоохоронними органами, у тому числі своєчасно надає документи за рішенням судів. Проведення оперативних заходів щодо примусової виїмки декількох документів з залученням невиправданого кількість спецназу поліції і невідомих осіб банк розцінює як тиск і перешкоджання нормальній роботі офісу", - повідомила прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, 100% Приватбанку належить державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у головний офіс "Приватбанку" в Днипре нагрянула поліція з обшуком.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Більше новин про: Приватбанк Обшуки Спецназ поліції

Архів
Новини
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
Держнс у Львівській області
У Львові евакуювали учнів школи через виявлення артснаряду 15:32
Місія МВФ прибула в Україну, - Гончарук 15:12
Невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків 15:00
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?" 16:28
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok