Росія змінила дату окупації Криму: з 21 березня на 18 березня

Росія оголосила нову дату окупації українського Криму в Європейському суді з прав людини. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву уповноваженого Росії при ЄСПЛ Михайла Галперина.

При цьому росіяни не пояснили причину зміни офіційної позиції щодо дати. За словами Галперіна, Росія згодна визнати свою відповідальність за дотримання прав людини в Криму від 18 березня 2014 року.

"До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав людини несе Україна", – сказав Галперін, пояснивши, що з 18 березня на півострові почала діяти російська влада.

Втім, яким чином українська влада перетворилася в російську, він не уточнив. Раніше в Європейському суді з прав людини Росія визнавала контроль в Криму з 21 березня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, ЄСПЛ почав розглядати справу України проти Росії про захоплення Криму.

ЄСПЛ скасував заплановане на 27 лютого 2019 року розгляд справи України проти Росії.

Також і раніше ЄСПЛ раптово відміняв запланований початок розгляду позову України проти Росії.

Повідомлялося і про те, що ЄСПЛ може визнати, що Росія контролювала Крим ще до моменту анексії.