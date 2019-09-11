Рада НБУ затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2020 і середньострокову перспективу

Рада Національного банку затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2020 рік і середньострокову перспективу.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав глава ради НБУ Богдан Данилишин, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з затвердженим основним принципам, метою грошово-монетарної політики залишається підтримка інфляції в середньостроковій перспективі на рівні 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п., а НБУ може використовувати всі законодавчо визначені засоби грошово-кредитної політики.\r\nНацбанк буде продовжувати дотримуватися того, що монетарна політика не спрямована на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.\r\nВ 2020 році НБУ буде використовувати гнучкість режиму інфляційного таргетування, сприяючи не тільки поверненню інфляції до мети, але також піклуючись впливом монетарних рішень на економічне зростання.\r\nПри зниженні інфляційного тиску та покращення очікувань НБУ буде пом'якшувати монетарну політику, сприяючи таким чином економічному зростанню.\r\nОблікова ставка в реальному вимірі поступово знижуватися у наступні роки до нейтрального рівня.\r\nТакож враховуючи поліпшення інфляційних очікувань будуть знижуватися і номінальні процентні ставки банків.\r\nВ окремі періоди інфляція може відхилятися від встановленої мети з-за впливу чинників, які перебувають поза безпосереднім впливом монетарної політики НБУ.\r\nНаголошується, що в разі реалізації ризиків, посилювати фундаментальний інфляційний тиск і погіршувати очікування економічних агентів, НБУ буде застосовувати всі наявні засоби і методи грошово-кредитної політики для повернення інфляції до мети на горизонті політики.\r\nНаціональний банк буде продовжувати дотримуватися свого зобов'язання уникати будь-яких форм фіскального домінування над монетарною політикою, в тому числі прямої або непрямої підтримки бюджетних витрат.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ скасував щомісячний ліміт в €5 млн на репатріацію коштів від продажу цінних паперів іноземними інвесторами.