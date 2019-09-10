НБУ отменил ежемесячный лимит в €5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг иностранными инвесторами

В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Также расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов.

В частности на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанных с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

Указанные ослабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов позволяют нерезидентам гибко распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне.

Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину.

Кроме этого, во избежание разночтений Национальный банк уточнил, что действующий e-лимит в 2 млн евро / год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешнего государственного займа Украины.

Очередные валютные ослабление утверждены постановлением правления Национального банка №113 от 9 сентября 2019.

Они вступают в силу 10 сентября 2019.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом с 19 июня.