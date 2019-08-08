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  • Застройщик оспаривает в суде остановку незаконных стройработ в исторической части Киева, - КГГА
08 августа 2019, четверг, 15:33 532
Политика 2019-08-08T18:30:03+03:00
Українські Новини
Застройщик оспаривает в суде остановку незаконных стройработ в исторической части Киева, - КГГА

Застройщик оспаривает в суде остановку незаконных стройработ в исторической части Киева, - КГГА

Незаконные строительные работы на ул. Нижнеюрковской, 8-Б (территория исторического ландшафта Киевских гор и долины Днепра, , археологическая охраняемая зона) Фото:КГГА
Незаконные строительные работы на ул. Нижнеюрковской, 8-Б (территория исторического ландшафта Киевских гор и долины Днепра, , археологическая охраняемая зона) Фото:КГГА

Частная студия художественно-архитектурный фонд "АРТ" оспаривает в суде остановку незаконных строительных работ по возведению клубного жилого дома в исторической части Киева, а также штраф размером в 51 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Застройщик пытается в судебном порядке обжаловать предписание Департамента охраны культурного наследия о приостановлении незаконных строительных работ на ул. Нижнеюрковской, 8-Б (территория исторического ландшафта Киевских гор и долины Днепра, границы центрального исторического ареала Киева, зона охраняемого ландшафта согласно генеральному плану, археологическая охраняемая зона)", - сказано в нем.

Заказчику строительства, частной студии художественно-архитектурному фонду "АРТ", неоднократно направлялись предписания относительно остановки любых стройработ, однако все они были проигнорированы, вследствие  чего был наложен штраф размером в 51 тыс. гривен.

"Сейчас застройщик в судебном порядке пытается оспорить предписания о приостановлении работ и наложении на него штрафа. При этом компания нарушила ряд законодательных актов в сфере памятников и градостроительного законодательства. Но главное - застройщик должен был перед началом строительства привлечь археологов для исследования территории и предоставления соответствующего вывода, чего сделано не было. Застройщик не только срезал значительный слой археологической почвы, но и выгнал почти два этажа, несмотря на предписание о приостановлении работ", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, ориентировочная сумма нанесенных государству убытков составляет 7,93 млн гривен.

Департамент охраны культурного наследия КГГА уже обратился в Министерство культуры, Государственную архитектурно-строительную инспекцию, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, Департамент градостроительства и архитектуры, Подольское управление полиции в Киеве и Подольскую районную администрацию с просьбой принять все необходимые меры в пределах полномочий для остановки самовольного строительства и уничтожения территории памятника и ценных наслоений.

По адресу улица Нижнеюрковская, 8-Б проводится строительство клубного жилого дома "Марсель".

Проектом предусмотрено, что он будет состоять из 5 этажей и мансарды.

В доме планируется разместить 51 квартиру.

Заказчиком строительства является частная студия художественно-архитектурный фонд "АРТ", генеральным подрядчиком - компания "Техстрой".

По состоянию на текущий момент документ, разрешающий проведение строительства, отсутствует в реестре Госархстройинспекциию

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