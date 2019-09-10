Зеленський призначив відомого адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Смирнова та Ігоря Жовкву заступниками голови Офісу Президента.

Про це йдеться в указах Президента №675 та №676 від 10 вересня, передають Українські Новини.

"Призначити Смірнова Андрія Олександровича заступником Голови Офісу Президента України", - сказано в указі №675.

Зазначимо, Андрій Смирнов відомий адвокат. Він був адвокатом головного редактора видання "Старна" Ігоря Гужви, колишнього керівника фракції "Партії Регіонів" Олександра Єфремова та інших.

Згідно з указом №676 Ігор Жовква також призначено заступником голови Офісу Президента.

Як повідомляли Українські Новини, раніше адвокат Андрій Смирнов заявив, що ключовою причиною провалу судової реформи є екс-президент Петро Порошенко.

Тим часом глава Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники в серпні почали отримувати зарплату в Офісі Президента - вище, ніж у Володимира Зеленського. Зарплата Богдана за серпень становила 39 874 гривні. Найнижчі зарплати з керівництва Офісу в серпні були у заступника керівника Кирила Тимошенка і у першого заступника Сергія Трофимова.