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10 вересня 2019, вівторок, 19:55 10
ЗМІ 2019-09-10T21:00:01+03:00
Українські Новини
Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова

Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова

Інтернет-телеканал "Громадське" засудила висловлювання журналіста Богдана Кутєпова на адресу журналістів, які працювали на прес-конференції Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Про це повідомляється на сайті "Громадське".

Так, зокрема "Громадське" вважає такі висловлювання неприпустимими.

"Висловлювання нашого колеги суперечать цінностям нашої Організації. А це довіра, професіоналізм, відповідальність і людяність. ГО "Громадське телебачення" системно захищає свободу і право журналістів виконувати свої професійні обов'язки, і буде це робити надалі. У зв'язку з ситуацією з Богданом Кутєповим будуть скликані Редакційна рада і загальні збори", - написали в організації.

Як повідомляли Українські Новини, співробітник інтернет-телеканалу "Громадське ТБ" Богдан Кутєпов заявив про необхідність переслідувати і бити журналістів інтернет-видання "Страна.uа" і ще ряду засобів масової інформації.

Раніше журналісти телеканалу NewsOne звернулися до Тускf через атаки на свободу слова в Україні.

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