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10 вересня 2019, вівторок, 15:53 24
Події 2019-09-10T23:45:08+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати замах на голову ОТГ в Рівненській області

Поліція почала розслідувати замах на голову ОТГ в Рівненській області

Поліція 10 вересня почала розслідувати замах на вбивство на голови Малинської об'єднаної територіальної громади у Березнівському районі Рівненської області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"На Березновщине за фактом замаху на вбивство порушено кримінальну виробництво",- йдеться в повідомленні.

В поліцію 10 вересня, надійшло повідомлення від 44-річного голову Малинської об'єднаної теробщины, про те, що на території його будинку пролунали постріли.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі здійснили чотири постріли в напрямку господарства голови, два з яких потрапили в скло автомобіля Renault Scenic, інші - в будинок.

У приміщенні перебувало подружжя і троє їхніх дітей: 6-ти, 13-ти та 18 років.

Ніхто з них не постраждав.

З місця події поліцейські вилучили чотири гільзи калібру 7.62-мм і уламки деформованої кулі.

Слідчі Березнівського відділення поліції встановлюють всі обставини події в рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Як повідомляли Українські Новини, 60 осіб побилися на релігійному ґрунті 3 вересня біля храму в селі Малинськ (Березнівський район, Рівненська область), 11 постраждали.

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