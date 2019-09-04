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04 сентября 2019, среда, 17:19 134
Происшествия 2019-09-04T19:15:03+03:00
Українські Новини
60 человек подрались на религиозной почве у храма в Ровенской области, 11 пострадали

60 человек подрались на религиозной почве у храма в Ровенской области, 11 пострадали

60 человек подрались на религиозной почве 3 сентября около храма в селе Малинск (Березновский район, Ровенская область), 11 пострадали. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

"Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили одиннадцать местных жителей", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто 12 уголовных производств.

Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин в селе возник 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск.

Сообщения о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи, и получении телесных повреждениях местными жителями в полицию начали поступать с утра.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии Православной церкви Украины срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

Это привело к конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что представители партии "Правый сектор" пытаются силой и угрозами заставить прихожан УПЦ (МП) покинуть церковь в селе Птичье (Ровенская область) с целью дальнейшего захвата.

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