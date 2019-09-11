Хворіти дорожче ніж жити: вартість мінімального набору ліків зросла на початку осені

За даними моніторингу Економічного дискусійного клубу, що відбувся у вересні поточного року, вартість мінімального набору ліків в Центральних районах подорожчала майже на 30 гривень і зросла до 452 грн.

Середня ціна мінімальної кошика ліків в аптеках України в економічних районах станом на вересень 2019 року.

Инфорграфика: Ecoclub

протягом останнього кварталу вартість МКЛ зросла в 6 районах: Карпатському - на 0,6%; Причорноморському - на 1,1%; Придніпровському - на 3,0%; Східному - на 4,9%; Центральному - на 5,3%; Подільському - на 6,2%; знизилася в 2 районах: Поліському - на 0,7% та Донецькій - на 7,3%.

Инфорграфика: Ecoclub

При цьому в переважній більшості регіонів роздрібні ціни на лікарські засоби, що входять до складу МКЛ, зросли на 60-70 відсотків.

Инфорграфика: Ecoclub

Вартість мінімального набору лікарських засобів, розрахована виходячи із затверджених річних норм і цін, які склалися на початку червня, знаходилася в межах від 699 гривень у Подільському до 777 гривень в Центральному районах.

Инфорграфика: Ecoclub

У річному вимірі середня розрахункова по Україні вартість МКЛ орієнтовно становить 725 гривень, тобто знизився за квартал на 9 гривень, або на 1,2%.

З урахуванням передбаченої постановою можливості збільшення мінімальних витрат на ліки на 15% від вартості МКЛ, загальні витрати на лікарські засоби для українців, доходи яких знаходяться в межах прожиткового мінімуму, не повинні перевищувати в річному вимірі 834 гривні, або близько 70 гривень на місяць.

Инфорграфика: Ecoclub

У цілому, за розрахунками ЕДК, протягом року (вересень 2019 до вересня 2018) зростання середньої вартості ГКБ в Україні склав майже 11%.

Як повідомляли Українські Новини, подорожчання ліків почалося ще з лютого 2019 року, а в Києві ціни підскочили майже на 9%.

Тим часом 90% українців перейшли в режим економії і урізують бюджет, в тому числі і на медикаменти.