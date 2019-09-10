JYSK має намір відкрити сотню нових магазинів в Україні до 2024

Компанія "ЮСК-Україна", яка є представником мережі супермаркетів товарів для дому JYSK (Данія), має намір відкрити 100 нових магазинів до кінця 2023 року.\r\nПро це повідомив на прес-конференції виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця, передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, такі плани відповідають стратегії корпорації JYSK в усьому світі на 2020-2023 роки.\r\nНаступний магазин, який ми плануємо відкрити, це буде Київ, ТРЦ Sky Mall. Це буде вже у вересні. Потім відкриваємо Чернівці, а потім відкриваємо Луцьк", - зазначив Іваниця.\r\nУ Чернівцях магазин JYSK відкриється у торговому центрі "Майдан", у Луцьку - в ТЦ "Імідж".\r\nІваниця підкреслив, що у компанії виникають складнощі з підбором локацій, так як вона має низку вимог до торгових центрів.\r\n"Ті вимоги щодо торгової площі, яка вона повинна бути, вони вищі, ніж у середньому на ринку. Нам потрібно, щоб там був повноцінний ліфт, рампа... А у нас багато торгових центрів кажуть, що вони не відповідають, наприклад, за рівень кондиціонування приміщень", - сказав він.\r\nТакож Іваниця повідомив, що в 2018\/2019 фінансовому році (вересень 2018 - серпень 2019) товарообіг "ЮСК-Україна" склав 2 млрд гривень.\r\nПриріст продажів за даний період склав 45% порівняно з 2017\/2018 фінансовим роком.\r\nСтаном на поточний момент в Україні працює 54 магазина JYSK.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за оцінкою Української асоціації меблевиків, частка вітчизняних виробників меблів в Україні становить 60-70%.\r\nТим часом IKEA планує здавати меблі в оренду.