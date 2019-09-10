підписатися на розсилку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 вересня 2019, вівторок, 14:44 29
Бізнес 2019-09-10T19:00:04+03:00
Українські Новини
JYSK має намір відкрити сотню нових магазинів в Україні до 2024

JYSK має намір відкрити сотню нових магазинів в Україні до 2024

Компанія "ЮСК-Україна", яка є представником мережі супермаркетів товарів для дому JYSK (Данія), має намір відкрити 100 нових магазинів до кінця 2023 року.

Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця, передають Українські Новини.

За його словами, такі плани відповідають стратегії корпорації JYSK в усьому світі на 2020-2023 роки.

Наступний магазин, який ми плануємо відкрити, це буде Київ, ТРЦ Sky Mall. Це буде вже у вересні. Потім відкриваємо Чернівці, а потім відкриваємо Луцьк", - зазначив Іваниця.

У Чернівцях магазин JYSK відкриється у торговому центрі "Майдан", у Луцьку - в ТЦ "Імідж".

Іваниця підкреслив, що у компанії виникають складнощі з підбором локацій, так як вона має низку вимог до торгових центрів.

"Ті вимоги щодо торгової площі, яка вона повинна бути, вони вищі, ніж у середньому на ринку. Нам потрібно, щоб там був повноцінний ліфт, рампа... А у нас багато торгових центрів кажуть, що вони не відповідають, наприклад, за рівень кондиціонування приміщень", - сказав він.

Також Іваниця повідомив, що в 2018/2019 фінансовому році (вересень 2018 - серпень 2019) товарообіг "ЮСК-Україна" склав 2 млрд гривень.

Приріст продажів за даний період склав 45% порівняно з 2017/2018 фінансовим роком.

Станом на поточний момент в Україні працює 54 магазина JYSK.

Як повідомляли Українські Новини, за оцінкою Української асоціації меблевиків, частка вітчизняних виробників меблів в Україні становить 60-70%.

Тим часом IKEA планує здавати меблі в оренду.

Більше новин про: Ритейл Данський бізнес

Архів
Новини
Зеленський призначив відомого адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента 20:15
Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова 19:55
Рада хоче ліквідувати надбавки за держслужбу і ввести її контрактну форму 19:32
Починаючи з 2016 року пасажиропотік аеропортів України виріс на 100%, - Юрій Лавренюк 18:56
Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати 18:23
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok