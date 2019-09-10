JYSK має намір відкрити сотню нових магазинів в Україні до 2024

Компанія "ЮСК-Україна", яка є представником мережі супермаркетів товарів для дому JYSK (Данія), має намір відкрити 100 нових магазинів до кінця 2023 року.

Про це повідомив на прес-конференції виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця, передають Українські Новини.

За його словами, такі плани відповідають стратегії корпорації JYSK в усьому світі на 2020-2023 роки.

Наступний магазин, який ми плануємо відкрити, це буде Київ, ТРЦ Sky Mall. Це буде вже у вересні. Потім відкриваємо Чернівці, а потім відкриваємо Луцьк", - зазначив Іваниця.

У Чернівцях магазин JYSK відкриється у торговому центрі "Майдан", у Луцьку - в ТЦ "Імідж".

Іваниця підкреслив, що у компанії виникають складнощі з підбором локацій, так як вона має низку вимог до торгових центрів.

"Ті вимоги щодо торгової площі, яка вона повинна бути, вони вищі, ніж у середньому на ринку. Нам потрібно, щоб там був повноцінний ліфт, рампа... А у нас багато торгових центрів кажуть, що вони не відповідають, наприклад, за рівень кондиціонування приміщень", - сказав він.

Також Іваниця повідомив, що в 2018/2019 фінансовому році (вересень 2018 - серпень 2019) товарообіг "ЮСК-Україна" склав 2 млрд гривень.

Приріст продажів за даний період склав 45% порівняно з 2017/2018 фінансовим роком.

Станом на поточний момент в Україні працює 54 магазина JYSK.

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