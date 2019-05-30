Доля отечественных производителей мебели в Украине составляет 60-70%, - Украинская ассоциация мебельщиков

Украинская ассоциация мебельщиков отмечает, что доля отечественных производителей мебели в общем производстве мебели составляет от 60 до 70%.

Об этом журналистам в ходе Киевского международного мебельного саммита сообщил президент Украинской ассоциации мебельщиков Владимир Патис.

"Объем мебельного рынка, если обобщить, мы оцениваем в 1,5 млрд долларов. Основная часть — это украинское производство. Украинские мебельщики сейчас больше экспортируют, чем поставляют на внутренний рынок. Кроме того, важно отметить то, что мы значительно больше экспортируем, чем импортируем мебель. Задача, над которой ассоциация работает, это задача обучения наших производителей мебели эффективно экспортировать, потому что многие до сих пор работают по инерции, часто непрозрачно и неэффективно ", - отметил он.

Патис подчеркнул, что доля экспорта отечественных производителей мебели в общем производстве растет, при этом экспорт осуществляется в 90 стран, самые крупные поставки в страны Евросоюза. В свою очередь Ольга Иванченко, представитель ЕБРР, координатор консалтинговых проектов и инициативы по развитию мебельного сектора Украины в рамках инициативы ЕС EU4Business, отметила, что украинский мебельный рынок находится на этапе становления.

"На данный момент рынок на этапе становления и когда мы со стороны ЕБРР включились в работу, увидели, что украинский потребитель начал смотреть на украинскую мебель. Украинцы понимают, что отечественная мебель более интересна потребителю по цене, отличается высоким качеством, схожим с тем же итальянским и немецким производством. Год за годом меняется динамика роста отрасли, по данным исследований Украина по уровню импорта занимает 60 место в мире, а по уровню экспорта - 41. В то же время статистика показывает, что у нас, например, по сравнению с прошлым годом прирост по экспорту в количественном показателе вырос уже на 14%", - отметила она.

Также Иванченко отметила, что одной из ценностей для бизнеса являются знания и конкретные шаги по выходу на экспортные рынки.

"Ключевая тема саммита, конечно же, экспорт. И не просто экспорт, а успешные практические кейсы, которые, с одной стороны, будут показывать пример успешного выхода на другие рынки, с другой - помогут другим производителям найти эффективные решения доступа в разные страны. Сегодня будут выступать как международные представители, так и украинские, саммит собрал более 400 собственников и директоров мебельного и дверного бизнеса. Вторая часть саммита - это как раз B2B встречи украинских мебельщиков с 20 байерами из Казахстана, Грузии, Италии, Польши, Израиля, которых ЕБРР в рамках инициативы ЕС EU4Business пригласил в Украину. Такие практические встречи обладают большим потенциалом для дальнейшего развития отрасли ", - отметила Иванченко.