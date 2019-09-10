Антикорупційному суду дозволять розглядати виключно справи НАБУ і САП

Верховного Рада має намір дозволити Вищому антикорупційного суду розглядати виключно справи Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За прийняття законопроекту №1025 за основу проголосували 345 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, підсудність Вищому антикорупційному суду буде поширюватися на кримінальні провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від дня початку роботи цього суду.

Справи, які були внесені до початку роботи суду, зможуть розглядатися, тільки якщо розслідування проводили НАБУ І САП.

Також від дня початку роботи зазначеного суду всі справи, які ведуть НАБУ і САП і розглядаються в інших судах, будуть передаватися в Антикорупційний суд.

Документ набуде чинності на наступний день після його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.