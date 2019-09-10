Поліція розкрила вбивство кримськотатарського активіста Аметова

Поліція розкрила вбивство кримськотатарського діяча, Героя України Решата Аметова і оголосила в розшук 3 підозрюваних росіян.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Встановлено, що 3 березня 2014 року на площі біля Ради Міністрів АР Крим у Сімферополі 3 чоловіків у камуфляжній формі викрали Аметова, який здійснював одиночний пікет проти окупації півострова.

В подальшому, 15 березня 2014 року, його тіло було виявлено цивільними особами в лісосмузі біля села Суничне Білогірського району Криму. "Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць скоєння злочину, слідчим поліції вдалося встановити похвилинну картину переміщення потерпілого, а також 3 осіб, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі "Ради Міністрів". Ними виявилися 2 бійця "Самооборони Криму" 1975 і 1986 років народження, які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича, 1966 року народження", - повідомляє МВС. Імена злочинців - Баглюк Олександр Миколайович і Руденко Олександр Сергійович.

Також було встановлено, що останній після вчинення зазначеного злочину залишив територію Криму і брав участь у бойових діях у складі незаконних збройних формувань самопроголошеної "Донецької народної республіки" на Донбасі, де 27 квітня 2014 року в Горлівці організував викрадення 3 офіцерів спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа".

На даний момент зазначеним особам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Щодо підозрюваних отримані відповідні санкції суду про їх затримання.

Крім того, стосовно Скрипника у військову прокуратуру направлено повідомлення про його причетність до скоєння викрадення і тортур офіцерів "Альфи".

Як повідомляли "Українські Новини", у травні 2017 року колишній Президент Петро Порошенко присвоїв вбитому в 2014 році кримському татаринові Решату Аметову звання Героя України.

До цього слідством було встановлено, що вбивця активіста ховається на Донбасі.