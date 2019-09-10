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Суспільство 2019-09-10T11:45:02+03:00
Українські Новини
Британець бореться в суді з ріелтором і нотаріусом, які привласнили його квартиру

Британець бореться в суді з ріелтором і нотаріусом, які привласнили його квартиру

11 вересня відбудеться засідання Верховного суду України, за позивом громадянина Великобританії, котрий намагатиметься відвоювати власну квартиру у шахраїв. Про це йдеться у статті видання "Апостроф".

Британець Саркіс Рамез Кхаліл  вже втретє намагається довести, що в результаті злочинних дій, вчинених групою осіб, його було протиправно позбавлено права власності на 5-ти кімнатну квартиру, загальною площею 254,2 м.кв. Серед осіб, що брали участь в злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, котра вже декілька років сидить у Лук’янівському СІЗО, за звинуваченнями в особливо тяжких злочинах, серед яких вбивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17, знаходиться у виробництві Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна познайомитись за посиланнями і додатково.

За дивним збігом обставин, Оксана Чендей, котра знаходиться у Лук’янівському СІЗО та є звинуваченою у цілому ряді серйозних злочинів, виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

18 грудня 2006 року між АКБ "Форум" та Саркіс Р.К. був укладений Кредитний договір, відповідно до умов якого АКБ "Форум" надав йому кредит на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса  Апатенко Марини Анатоліївни, підробили  документи та переоформили кредитну квартиру. Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя екс-регіонала Сергія Ківалова). Як з’ясувало слідство, нотаріус при перереєстрації квартири на нового власника, навіть не ознайомилась з оригіналами документів. Не зважаючи, на сумнівну репутацію та більше, ніж 50 позовів проти неї, нотаріус продовжує роботу у власному офісі на Печерську.

Британець Саркіс Рамез Кхаліл   стверджує що жодного паперу про передачу прав власності не підписував, бо перебував у даний час за кордоном і не мав фізично такої можливості, але наведені ним докази систематично ігнорувалися судами обох інстанцій при винесенні ними рішень на користь Чендей О.В. та Апатенко М.А.

Позивач з Великобританії сподівається, що 11 вересня колегія суддів Верховного Суду (Погрібний С.О., Ступак О.В.,   Гулейков І.Ю., Олійник А.С., Яремко В.В.) будуть такими неупередженими та незалежними, як про це наголошувала  Голова Верховного суду пані Валентина Данішевська, виступаючи з вітальним словом  з приводу початку роботи Вищого антикорупційного суду та звертаючись до Президента України із проханням допомогти їй встановити довіру людей до суду".

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