Будинок Скрипаля після півтора року відновлень дозволили продати

Будинок колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, де він імовірно був отруєний речовиною "Новачок", визнаний безпечним і готовим до виставлення на продаж.

Про це повідомляє Daily Mail.



Будинок протягом півтора року відновлювали і знезаражували, його залишилося оновити лише зсередини. Скрипалю запропонували продати його владі чи знайти покупця самому.

У раді графства Уілтшир не хочуть, щоб будівля перетворилася на туристичну визначну пам'ятку і заявили про готовність викупити його. За деякими даними, самому Скрипалю рекомендували не повертатися в приміщення через побоювання за його безпеку. Лондон запевний, чоловік живий і зараз знаходиться в одному з секретних сховищ.

Як повідомляли Українські Новини, у Великобританії отруїли колишнього російського шпигуна.



Стало відомо, що російський екс-шпигун Скрипаль міг бути отруєний у себе вдома.



Також повідомлялося, що в піцерії, де обідав Скрипаль, знайшли сліди отруйної речовини.



В МІ5 підозрюють Росію в спробі вбивства свого екс-шпигуна у Великобританії.