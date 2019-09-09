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09 вересня 2019, понеділок, 23:20 5
Світ 2019-09-10T01:15:02+03:00
Українські Новини
Будинок Скрипаля після півтора року відновлень дозволили продати

Будинок Скрипаля після півтора року відновлень дозволили продати

Будинок колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, де він імовірно був отруєний речовиною "Новачок", визнаний безпечним і готовим до виставлення на продаж.

Про це повідомляє Daily Mail.

Будинок протягом півтора року відновлювали і знезаражували, його залишилося оновити лише зсередини. Скрипалю запропонували продати його владі чи знайти покупця самому.

У раді графства Уілтшир не хочуть, щоб будівля перетворилася на туристичну визначну пам'ятку і заявили про готовність викупити його. За деякими даними, самому Скрипалю рекомендували не повертатися в приміщення через побоювання за його безпеку. Лондон запевний, чоловік живий і зараз знаходиться в одному з секретних сховищ.

Як повідомляли Українські Новини, у Великобританії отруїли колишнього російського шпигуна.

Стало відомо, що російський екс-шпигун Скрипаль міг бути отруєний у себе вдома.

Також повідомлялося, що в піцерії, де обідав Скрипаль, знайшли сліди отруйної речовини.

В МІ5 підозрюють Росію в спробі вбивства свого екс-шпигуна у Великобританії.

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