Влада Харкова не перешкоджатиме проведенню Kharkiv Pride

Харківська міська рада не буде перешкоджати проведенню проведення KharkivPride, а також не стане подавати позов до суду з вимогою обмежити рух маршу рівності. Про це кореспонденту "Медіапорт" розповів по телефону мер Харкова Геннадій Кернес.

"Чому? Тому що ми бачимо, що це такий захід, якому потрібно забезпечити безпеку. Ми не можемо їм заборонити", - сказав він.

Крім того, на питання, чи буде в такому випадку міськрада Харкова сприяти проведенню маршу рівності, мер міста відповів: "Так".

Раніше, співорганізатор KharkivPride Анна Шаригіна повідомила, що в понеділок у другій половині дня інших організаторів заходу запросили до першого заступника мера Ігоря Терехову.

"Нас покликали в кабінет першого заступника міського голови, і він повідомив, що не будуть проти нас подавати позов, а міська влада буде сприяти забезпеченню правопорядку під час заходу", - сказала Шаригіна.

Як повідомляють організатори Харківського маршу рівності, KharkivPride запланований на 15 вересня. Акція є мирною ходою на захист рівних прав і можливий для людей незалежно від їх сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Тема ходи - "Харків для всіх. Безпека для всіх".

Наголошується, що в серпні на сайті міськради з'явилася петиція під назвою "Заборонити гей-парад у Харкові" (організаторами KharkivPride зазначається, що заявлена акція - не гей-парад). Автор петиції просив вжити заходів і не дозволити проведення такого заходу. Електронне звернення зібрало більше 5000 підписів - стільки необхідно для розгляду.

2 вересня на сайті міськради Харкова було опубліковано відповідь за підписом мера міста Геннадія Кернеса, в якій, зокрема, говорилося наступне:

"За результатами розгляду вищевказаного сообщенни про проведення мирного зібрання Харківською міською радою Прийнято рішення про звернення до суду з відповідними позовними заявами про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань в порядку ст. 280 Кодексу адміністративного судочинства України!"

5 вересня комісія Харківської міської ради проголосувала за звернення до суду з позовом. Один з противників маршу, директор департаменту інфраструктури Сергій Дульфан, заявив, що це створить незручності для жителів міста.

Стало відомо, що 15 вересня планують свої акції противники KharkivPride - ряд націоналістичних організацій. Заступник начальника обласного управління поліції Сергій Бирбасов на погоджувальній комісії запропонував організувати маршрут таким чином, щоб акції не перетиналися. Однак члени погоджувальної комісії його пропозицію обговорювати не стали.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня понад 2,5 тис. осіб завершили ходу на підтримку ЛГБТ в Києві.