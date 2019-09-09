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09 вересня 2019, понеділок, 19:48 8
Життя 2019-09-09T22:30:03+03:00
Українські Новини
Репер Серьога має намір отримати громадянство України

Репер Серьога має намір отримати громадянство України

Сергій Пархоменко. Фото: Facebook/Сергій Пархоменко
Сергій Пархоменко. Фото: Facebook/Сергій Пархоменко

Білоруський репер Сергій Пархоменко, відомий під псевдонімом Серьога, хоче отримати громадянство України. Про це повідомляє "Страна".

Таку заяву реп-виконавець зробив в ефірі шоу "Танці з зірками".

"Я недавно прийняв рішення отримати український паспорт", - сказав він.

Серьога сказав, що йому тут добре.

Наголошується, що в Україні він зустрів жінку, яка народила йому двох дітей. Також тут живе його дядько, з яким артист хотів би налагодити стосунки.

Зараз Серьога має безстроковий вид на проживання в Україні.

Музикант відомий такими композиціями, як "Чорний бумер", "Король рингу", "Біля будинку твого".


Як повідомляли Українські Новини, іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.

Також стало відомо, що громадянство України в 2018 припинили в 6 раз більше осіб, ніж отримали.

Порошенко припинив українське громадянство майже 5,2 тис. осіб у 2017 році, 7,3 тис. - 2016, 5,8 тис. - в 2015 і 4,6 тис. - в 2014 (з часу вступу на посаду Президента). Приймав у громадянство України в 2016 і 2017 роках Порошенко також менш ніж за 1 тис. осіб, серед яких було найбільше росіян - 270 в цілому.

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