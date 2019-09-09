Раді рекомендують прийняти законопроект про позбавлення депутатських виплат у разі прогулів

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді прийняти за основу і в цілому законопроект №1035-2 про позбавлення парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску пленарних засідань і засідань комітетів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в понеділок, передають Українські Новини.

Комітет рекомендує включити даний законопроект до порядку денного 2-ї сесії парламенту і за результатами розгляду в 1-му читанні прийняти за основу та в цілому.

За відповідне рішення проголосували 6 з 11 членів комітету.

Авторами законопроекту вказані депутати від фракції партії "Слуга народу" в Раді Людмила Марченко і Оксана Гринчук.

Законопроектом пропонується позбавляти парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі їх відсутності без поважних причин протягом 1 місяця більш ніж на 1/3 пленарних засідань або половині засідань комітету, членом якого є депутат.

При цьому рішення про позбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.

Крім цього, законопроектом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство.

Тим часом Рада просить КС оцінити конституційність законопроекту про позбавлення депутатів мандатів за прогули.