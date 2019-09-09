Раді рекомендують прийняти законопроект про позбавлення депутатських виплат у разі прогулів

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді прийняти за основу і в цілому законопроект №1035-2 про позбавлення парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску пленарних засідань і засідань комітетів.\r\nВідповідне рішення прийнято на засіданні комітету в понеділок, передають Українські Новини.\r\nКомітет рекомендує включити даний законопроект до порядку денного 2-ї сесії парламенту і за результатами розгляду в 1-му читанні прийняти за основу та в цілому.\r\nЗа відповідне рішення проголосували 6 з 11 членів комітету.\r\nАвторами законопроекту вказані депутати від фракції партії "Слуга народу" в Раді Людмила Марченко і Оксана Гринчук.\r\nЗаконопроектом пропонується позбавляти парламентаріїв виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі їх відсутності без поважних причин протягом 1 місяця більш ніж на 1\/3 пленарних засідань або половині засідань комітету, членом якого є депутат.\r\nПри цьому рішення про позбавлення депутата відповідних виплат приймається головою парламенту за результатами рішення профільного комітету на підставі даних електронної реєстрації.\r\nКрім цього, законопроектом передбачена реєстрація депутата методом натискання кнопки "за" в залі засідань парламенту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і кнопкодавство.\r\nТим часом Рада просить КС оцінити конституційність законопроекту про позбавлення депутатів мандатів за прогули.