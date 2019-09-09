"Інтелігентний" протест: чим викликані мітинги в Одесі

У зв'язку зі звільненням директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, в Одесі почали відбуватися масові акції протестів на підтримку керівнику музею. Про це передає BBC News Україна.

Напередодні, місцеві депутати звільнили директора Художнього музею Олександра Ройтбурда. Однак, зворотна реакція не змусила себе довго чекати. У відповідь чиновники побачили критику в соцмережах, різні петиції і протести, які з віртуальних переросли в реальні.

Через відставку Олександра Ройтбурда одесити вийшли на мітинги. Фото: BBC News Україна

Через кілька днів після звільнення Ройтбурда, кілька тисяч активістів вийшли під стіни ОДА. Протест назвали "інтелігентним". Найперша і головна прохання, яку почули зі сцени, - бути охайними і залишити в чистоті територію мітингу.

Контингент мітингуючих дуже різноманітний: починаючи від активної молоді і закінчуючи культурними діячами та політиками. Серед найвідоміших - Саакашвілі, Андрій Садовий, Володимир Омелян, Сергій Лещенко, Борис Херсонський.

Крім публічних виступів зі сцени, активісти писали звернення до депутатів обласної ради. Участнкі заявили, що хочуть буквально "завалити" депутатів листами.

Одним з найяскравіших явищ акції - оригінальний підхід до мітингів. Активісти виходили з креативними плакатами і картинами Олександра Ройтбурда. Після акції атрибути попросили звозити в музей. Там пообіцяли зберегти їх для історії.

Из-за отставки Александра Ройтбурда одесситы вышли на митинги. Фото:BBC News Украина

Сам Олександр Ройтбурд від масштабів був в захваті і навіть назвав протест "культурним Майданом сучасної України".

"Я ще не бачив, щоб стільки людей зібралися разом не через політику, не через тарифів, а через культуру. Це не про Ройтбурда. Це навіть не про музей. Це про те, в якому суспільстві ми будемо жити. Або ми хочемо жити в "совку" або прагнемо до європейської цивілізації ", - сказав Олександр.

Зараз музей продовжує свою звичну роботу, організатори мітингу підраховують кількість звернень і агітують підтримати електронну петицію. Тепер не тільки захищаючи Ройтбурда, а й домагаючись нового статусу для музею.

Рішення про звільнення пояснив депутат від "Опозиційного блоку" Роман Сеник. Він зазначив, що висновок Мін'юсту та Інституту права доводить, що призначення Ройтбурда було незаконним. Чиновник звинуватив діяча культури в ігноруванні депутатських запитів і відсутності фінансових звітів.

"Моя позиція дуже зважена. На відміну від багатьох, у мене хороша пам'ять і багато документів, які дають мені право проти Ройтбурда, як директора ОХМ. Якщо є закон про місцеве самоврядування, в якому говориться, що ми маємо абсолютне право призначати директора, то не забирайте у нас це право. Тоді на наше рішення наплювали, особливо це зробив глава обласної адміністрації, який своїм указом підписав призначення Ройтбурда ", - пояснив причини звільнення Ройтбурда Роман Сеник.

Раніше, Олександр Ройтбурд розповів в інтерв'ю Українським Новинам про свої погляди на майбутнє Літнього театру.