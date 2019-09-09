Через законопроект Зеленського можуть відрахувати 269 студентів Академії прокуратури

Ухвалений раніше законопроект Президента Володимира Зеленського №1032 про реформу прокуратури викликав масові незадоволення серед суспільства прокурорів. Про це передає Страна.иа.

У п'ятницю, 6 вересня поточного року, у Києві студенти Академії прокуратури вийшли на масові акції з вимогою скасувати реформу про прокуратуру.

Протестувальники заявили, що прийняття законопроекту автоматично призведе до припинення 269 слухачів інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (НАПУ) і позбавить їх можливості завершити процедуру добору на посаду прокурора місцевої прокуратури.

В пп. 5 п. 21 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" зазначеного законопроекту міститься положення про те, що кандидати на посаду прокурора, які на день набрання чинності цього закону не закінчили проходження спеціальної підготовки у Національній академії прокуратури України, припиняють підготовку, і їм припиняється виплата стипендії.

Повідомляється, що перша акція протесту відбулася 30 серпня. Студенти вийшли до будівлі Генеральної прокуратури з вимогою про скасування цієї реформи.

Біля будівлі Генпрокуратури зібралися студенти. Фото:Страна.иа

Проте, повідомляється, що задовільної відповіді на питання про реформу прокуратури студенти-слухачі НАПУ не отримали. Майбутні прокурори рішуче попрямували до ініціатора законопроекту - до Офісу Президента Зеленського.

До протестуючих вийшов представник Офісу президента, який сказав, що не в курсі проблеми, але доповість про неї керівництву.

Крім того, учасники акції написали офіційний лист-звернення до Президента, парламенту, профільний комітет, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, народному депутату Артему Дмитруку, а також до нового генерального прокурора України Руслану Рябошапке.

У результаті стало відомо, що у профільному комітеті парламенту було вирішено перенести обговорення законопроекту на понеділок, 9 вересня. Розгляд справи призначено на 16:00.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні партія "Слуга народу" заявляла про плани провести реформу Генеральної прокуратури, в рамках якої відомство отримає нову назву - Офіс Генпрокурора.