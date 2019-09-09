МАУ розраховує вийти на прибуток до 2020

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

Про це повідомив голова наглядової ради авіакомпанії Арон Майберг в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми припускаємо, що за результатами 2020 року вона (авіакомпанія) повинна значно покращити свою ситуацію, і завдання, яке ставиться акціонерами компанії, - це повернутися в зону прибутковості", - сказав він.

При цьому Майберг зазначив, що компанія поліпшила свої фінансові показники в 2019 році, проте поки їй не вдалося вийти на прибутковість.

На його думку, основними проблемами авіакомпанії та інших перевізників є відсутність національних пріоритетів розвитку авіаційного транспорту, вартість аеронавігаційних послуг вище середньоєвропейських (за 1 середньомагістральний рейс вище на 350 доларів, за 1 далекомагістральний - на 990 доларів), стягування акцизу на авіаційне паливо, що збільшує вартість палива на 32 долара за тонну.

Також серед негативних факторів Майберг вказує високу вартість позичкового капіталу для українських авіакомпаній (у середньому на 8% вище порівняно з зарубіжними перевізниками), відсутність довгострокового фінансування, недостатню інфраструктуру регіональних аеропортів, малорозвинену систему інтеграції різних видів транспорту, ПДВ на внутрішніх рейсах.

Крім того, він заявив, що додаткові витрати компанії на обліт повітряного простору (Крим, непідконтрольна частину Донбасу і Росія), сплату акцизу на авіаційне паливо і завищених ставок за аеронавігаційні послуги становили 216 млн доларів з 2014 по 2019 рік.

Майберг вважає, що, якщо владі не вдасться вирішити ці питання, компанія може надалі тільки нарощути збитки.

Як повідомляли Українські Новини, збитки МАУ зросли майже в 9 разів до 2018.

МАУ пообіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.