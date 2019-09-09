Экс-депутат Рады Дмитрий Святаш: Если Зеленский будет использовать силовиков, то он превратится в Порошенко, а

По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более 3000 рейдерских захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через нечистых на руку регистраторов. Ни для кого не секрет, что зачастую в рейдерских захватах принимают самое активное участие правоохранительные органы и суды. Представители новой власти заявляют, что такого больше не повторится. Четкие и прозрачные правила игры для бизнеса – то, что декларирует команда президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует и недавний указ, который призван оградить бизнес от рейдерских посягательств. Документ предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать конкурентов, захватывать бизнес и отбирать недвижимость. В результате рейдерских действий предыдущей власти пострадало немало бизнесменов. Одним из наиболее ярких примеров является группа компаний АИС, предоставляющая услуги на рынке автомобильного ритейла. Сотрудники компании, оставшиеся без работы в результате рейдерских атак, неоднократно пикетировали Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, выступая против их произвола и участия в незаконных действиях. В частности, протестующие требовали привлечь к ответственности и провести расследование действий зам. прокурора Киева Павла Кононенко, который, по мнению компании, активно содействует попыткам ее рейдерского захвата. Кроме этого, сотрудники АИС неоднократно устраивали акции авто-протеста против действий национального агентства АРМА.

Почему и как органы прокуратуры делают на этом бизнес, какова роль в этом экс-генпрокурора Юрия Луценко и что следует сделать новой власти, дабы не повторить ошибки предыдущей, мы решили узнать у бывшего народного депутата Дмитрия Святаша, посветившего борьбе с рейдерством огромную часть своей работы как парламентария и главы комитета Рады.

Полтора месяца назад закончилась парламентская кампания, сформировалась новая ВР, но вы туда не попали, впервые с 2002 года, поскольку проиграли харьковскому профессору. Как вы считаете, почему вы проиграли?

На самом деле фамилия, статус и род занятий того кандидата, которому я проиграл, не имели ни малейшего значения. Все старые политики, каждый в своем округе, проиграли одному человеку - Владимиру Зеленскому. Это было достаточно ожидаемо, хотя никто не хотел в это верить. Всегда казалось, что моя работа в округе должна быть оценена людьми, как, впрочем, и было до этого. Но запрос на новые лица и уровень доверия на тот момент к президенту Зеленскому… скажем так, эмоциональное победило рациональное. То есть, я по сути проиграл в 3 туре президентских выборов. Поэтому, считаю, что проиграл достойно, потому что за меня всё-таки проголосовало 22 тысячи человек - достаточно большое количество людей выразило мне доверие.

Поэтому, я считаю, что попал под жернова истории, тренда, который и случился. Еще раз, фамилия и род занятий человека, которому я проиграл, не имеют значения. Потому что коллеги проигрывали свадебному фотографу и тамаде… Ключевое слово здесь - проиграл. Просто я подчеркиваю, чтобы было ясно значение оппонента. А оппонентом был Президент.

Чем вы займетесь после выборов?

Я буду заниматься и уже сейчас вплотную занимаюсь внепарламентской политической деятельностью. Может это и смешно звучит, но это нормально, что в гражданских обществах много политиков находятся вне политических институтов. Поэтому я буду работать с той политической силой, от которой я баллотировался в ВР - "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Это единственная политическая сила, которая сегодня находится в идеологической оппозиции к новой власти.

Я осознаю связанные с этим риски, однако, очень надеюсь, что есть запрос не только на новые лица, то есть физиогномически, но существует запрос и на новые подходы к управлению государством, на новые системы взаимоотношений с обществом, в том числе взаимоотношения в системе координат "власть - оппозиция".

Это тот момент, который является ключевым, особенно сейчас, когда фактически снята депутатская неприкосновенность.

Система политической культуры в обществе определяется тем, каким образом власть использует или не использует весь правоохранительный и силовой блок - прокуратуру, Нацполицию, НАБУ, - для того, чтобы разобраться с оппозицией. Так вот, люди проголосовали в том числе за то, чтобы этого больше не повторилось. А вся предыдущая новейшая история Украины как раз сопровождалась таким использованием силового блока. Всеми предыдущими Президентами, но наиболее ярко это было видно во времена президентства Петра Порошенко.

Вы уже присмотрелись к новой Верховной Раде, которая включает монобольшинство? Как вы считаете, она будет эффективной?

Что значит "эффективная"? То, что решения будут приниматься "с колес" (на ходу, - ред.), новые депутаты уже показали. С точки зрения количества принятых законодательных актов, то эта Рада будет эффективной, потому что голосование проходит в одно касание. С точки зрения изменений в Конституцию, скорее всего тоже будет эффективной, потому что у них масса их сателлитов… К слову, это вообще впервые в новейшей истории Украины, когда 300 голосов вот так вот просто находятся. Поэтому, с точки зрения такой продуктивности - парламент будет эффективным. Но, вопрос в другом. Дело в том, что внутри этой Рады не будет дискуссии. Действующая власть очень быстро поделила всех: на себя и статистов-зрителей. Я считаю, что прохождение любого законопроекта, выдвинутого не Офисом Президента, практически обречено на провал. Вы спросите, а что Кабмин? Ответ простой - у нас в стране сейчас пропрезидентские настроения. Центр принятия решений сильно смещен с парламентской ветви в сторону президентской. Все, что происходит в Парламенте, считайте, что происходит под влиянием и по прямому распоряжению из Офиса Президента.

Вы хотите сказать, что мы живем сейчас не в парламентско-президентской республике?

Мы сегодня живем фактически в абсолютно президентской республике, так как все решения, принимаемые Президентом, одобряются Парламентом.

Еще раз повторюсь, они принимаются в одно касание. Кабмин абсолютно не харизматичен, он абсолютно техничен. Это первый в Украине действительно технический Кабмин. Практически все, кто там есть, не имеют государственного бэкграунда (успешного опыта на госслужбе,- ред.). Это люди, которые пришли со стороны.

Ок, что вы можете посоветовать новым нардепам?

Мне нечего им посоветовать.

Зайду с другой стороны, Вам не будет обидно, если они будут принимать какие-то спорные решения, а вы как бывший народный депутат, который долго работал в парламенте, будете смотреть и говорить, мол, что так неправильно и что нужно было делать по-другому?

Знаете, будет ли мне обидно или горько - это не имеет никакого значения. Они будут делать так, как считает нужным Президент Зеленский и его Офис. Как долго это продлится - посмотрим, но судя по кадровому составу, я не вижу вероятности внутреннего конфликта.

На ваш взгляд, могут ли в ближайшей перспективе появится основания для досрочных парламентских выборов?

Я могу говорить по состоянию на сегодня. На текущий момент нет ни одного основания для этого, потому что сложилась идеальная картинка для Президента.

Но вы считаете, что центр принятия решений находится в офисе Президента?

Исключительно.

Либо же существует все-таки сторонняя группа, которая, скажем так, принимает решения, а Офис Президента…

Я думаю, что кто бы что ни говорил, все равно решения принимаются в Офисе Президента. Если вы намекаете на роль Игоря Коломойского во всей этой ситуации, то я скажу, что у него действительно есть влияние на Президента, но оно ослабевает с каждым днём. Безусловное влияние оказывает Госдепартамент США.

Страна у нас, к сожалению, с достаточно большим уровнем внешнего управления. Это осуществляется через кредиты МВФ, через оказание военной помощи и так дальше.

В одном из интервью Вы говорили, что у Зеленского и США есть некая договоренность не "трогать" Порошенко. Почему вы так считаете?

Не знаю, насколько договоренность сохраняется, но я полагаю, что предыдущий президент достаточно много сделал в интересах США, в частности, это стабильное систематическое крушение отношений с Российской Федерацией… В общем-то, он отыграл свою скрипку, отыграл свою роль. И я считаю, что это послужит ему неким иммунитетом. А может, и нет.

В следующем году в Украине должны состояться местные выборы. Видите ли вы себя их участником?

Если я и буду участвовать, то буду принимать участие с той политической силой, с которой я на данный момент связан.

Как вы оцениваете деятельность Зеленского на посту Президента? Или же следует разделить деятельность Зеленского и деятельность его Офиса?

Думаю, это все-таки одно целое. Пока что - шоу больше, чем действий. Но, давайте говорить реальные вещи. Президент получил весь инструментарий для работы буквально неделю назад. Неделю назад был сформирован Кабмин, назначен новый генеральный прокурор. В принципе, из всех людей не поменялся только руководитель Национального банка. Но я думаю, что это дело времени, судя по логике действий Президента. По сути, только сейчас были сформированы все инструменты для эффективной работы. Вот теперь мы посмотрим, что будет делать Президент.

Считаете ли Вы, что те изменения, которые инициирует Президент, в том числе, в отношении правоохранительных органов - ни что иное как узурпация власти? Либо же это попытка навести порядок? Возьмем, к примеру, его инициативы по назначению руководителей НАБУ и ГБР…

Я считаю, что это усиление президентской ветви власти. Он концентрирует власть. Но об узурпации мы не можем говорить по одной простой причине - за президента во втором туре проголосовало более 70% избирателей, а парламентская фракция составляет 254 народных депутата. Это максимальная концентрация власти демократическим путем, то есть путем выборов. Узурпация власти - это всегда захват власти. А здесь произошла концентрация власти демократическим путем. Насколько это небезопасно? Все должны понимать - власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому насколько Зеленский, как человек, справится с этим вызовом, с этим искушением, с этой вседозволенностью - очень важный момент. Как только он первый раз поднимет трубку, наберет Генпрокурора и скажет "фас", - тогда это будет начало конца. Когда он или тот же Богдан поднимет трубку и наберет условного главу апелляционного суда Киева - это будет начало конца.

Вы считаете, что такое возможно?

Все мы люди. И замечу, люди, которые воспитаны совершенно в другой системе взаимоотношения ветвей власти. Офис Президента должен таким и оставаться, не быть теневым Кабмином, как это было всегда. Всегда было, что Офис Президента - дубликат Кабмина и дубликат Верховного Суда. Запрос в обществе был на то, чтобы так больше не было. Запрос был, чтобы суды не использовались для политической расправы, чтобы СБУ не использовалась как орган политического сыска.

Есть ли у Зеленского шанс пойти по стопам Януковича? В самом негативном смысле.

У Зеленского сегодня есть все шансы на все. Только от него зависит, по какому пути он пойдет. Он может очень легко встать на путь диктатуры. Вопрос в том, как на это отреагирует общество.

Как вы считаете, могут ли Президент, его Офис использовать силовые меры для решения конфликтов?

Конечно могут. Такая история существует.

Я говорю не только об оппозиции…

Конечно же, такое искушение есть и будет. Это вызов для Президента. Захочет ли он грабить бюджет, бороться с неугодными, используя суды и прокуратуру, или не захочет? Захочет ли он получить новое качество власти в стране, запрос на которое и был в обществе? Ведь голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Он получил все голоса "против всех", по большому счету. Надеюсь, что наш Президент все-таки достаточно разумный человек и отдает себе отчет в этом. Персона же Зеленского в данном случае отождествила собой все те ожидания на изменения взаимоотношений между властью и обществом. Не противопоставление, а взаимоотношения. Осознание власти, как части общества, а не надстройки над ним. Именно по скорости и степени использования грубой силы в виде правоохранительной и судебной системы для решения любых вопросов проявится маркер - остались ли мы в старом обществе, но с новыми именами и старыми полномочиями, или же действительно перешли на качественно новую стадию.

Органы прокуратуры опубликовали данные, что за последние 1,5 года произошло более 900 рейдерских атак. Сделано множество заявлений, что правоохранительные органы и суды часто принимают участие в рейдерских захватах. Разделяете эту позицию?

Я скажу вам больше, ни один рейдерский захват невозможен без участия судов, прокуратуры, СБУ или Нацполиции. Ни один.

Когда сформировалась такая практика или такая схема?

Где-то в начале 2005 года. Тогда было противостояние между разными руководителями. Например, Госохраны и МВД. Одни рейдеры использовали одни правоохранительные органы, другие - иные. И всегда при этом использовались решения судов. Это тот пусковой механизм, когда ты можешь совершать неправовые действия, оправдывая это правовым документом. Продажный суд - это пусковой механизм. Силовой блок - инструмент.

За предыдущие 5 лет были созданы такие государственные институты, которые, фактически, узаконили схемы рейдерства, казавшиеся еще лет 10 назад просто немыслимыми… Например, такой орган, как АРМА (Нацагентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений). Я спрашивал коллег-народных депутатов, читали ли они текст Закона (об АРМА - ред.,) внимательно. Все смеялись. Но только за последние три года мы получили несколько рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий с участием АРМА. Вспомните "Росток холдинг". Уголовное дело возбуждается харьковским СБУ по действиям в Чернигове! Арестовываются корпоративные права, заводятся новые директоры - идеальный механизм…

До решения суда, наверное…

Как вы думаете, сколько в среднем у нас идет следствие по уголовному делу? Можно ли признать какие-то объекты вещественными доказательствами до предъявления подозрения? Можно. Можно ли их без предъявления "подозрения" арестовать? Можно.

Следствие идет 2 года и проходит через третьих лиц. Через 2 года дело попадает в суд. В среднем суд по уголовному делу длится от 3 до 8 лет. Таким образом, передав имущество, например, в начале уголовного производства, собственник на 5, 6 или даже 8 лет лишен возможности им пользоваться. Скажу больше. У АРМА есть возможность продать это имущество. Имеют право продать, а потом вернуть денежный эквивалент в случае оправдания судом. Вот, к примеру, АРМА взяло в управление какой-то объект. Оно может передать его в управление третьим лицам, третьи лица могут им распоряжаться, а могут и продать через торги. Если же будет оправдательный договор - деньги возвращаются, но там уменьшенная сумма. Такая возможность есть.

Но там должны быть аукционы…

А вот здесь очень интересный момент. В данном случае аукцион не предусмотрен. Так же, как и открытый конкурс на управление объектом.

Ок, но есть тендерный комитет.

Да, внутри АРМА. А кто допускается к участию в этом тендере? Компания должна быть аккредитована в АРМА, и только тогда она может принять участие в тендере. Однако, иногда нескольким компаниям забывают сообщить, что конкурс закончился. Они подают документы, а конкурс уже прошел. В 99% случаев АРМА используют для передачи объектов заказчику рейдерского захвата.

С этим вы и обратились в Конституционный суд?

Я с группой депутатов обратился в КС в связи с тем, что это в принципе неконституционная норма. В законе об АРМА очень интересная вещь прописана. Если бы она использовалась исключительно по коррупционным преступлениям, где потерпевшей стороной является государство, территориальная громада или любой орган, то есть государство в том или ином виде, тогда нет вопросов. А если это идет по "другим преступлениям", то возможны вопиющие случаи. Это может быть преступление, которое совершено допустим в Херсонской области: у женщины украли 50 тыс гривен, а "Криворожсталь" могут признать вещественным доказательством… И никто кроме следователя не может сказать, что является вещественным доказательством, а что не является. Вот он признал в рамках расследования дела против физлица, что акции "Криворожстали" являются вещественным доказательством и передал их в управление компании "Рога и Копыта". Таким образом, АРМА - это политический инструмент давления на бизнес, это инструмент государственного рейдерства. Аналогичный институт есть в Италии, но используется он против итальянской мафии. Больше таких институтов по Европе и не существует.

Что ответил КС?

По КС ситуация была следующая: АРМА занервничала, было сумасшедшее давление на суд со стороны экс-министра юстиции Павла Петренко, фракции "Народный Фронт", потому что АРМА - это совместное "яценюковское" и "петренковское" владение (Антон Янчук - руководитель АРМА, работал помощником нардепа Петренко, позже стал его помощником как министра). Но, тогда КС отказал в открытии производства. Мы с ними разговаривали, просили рассмотреть, говорили, что АРМА должна работать только по коррупционным преступлениям. И передавать имущество возможно исключительно в рамках гражданского иска от государства, но не как вещественное доказательство. Но нас никто не услышал…

В апреле вас вызывали в НАПК для дачи пояснений в связи с возможным конфликтом интересов, после чего НАПК передало материалы относительно Вас в суд…

Дело ничем не закончилось. Суд даже не принял их к рассмотрению. Потому что конфликт интересов был надуманный.

То есть, они подали в суд, но суд отказал в открытии производства.

И дальше это дело никак не пошло?

Никак. Потому что не было конфликта интересов.

Речь о вашем отношении к группе АИС. Почему это не посчитали конфликтом интересов? Я так понимаю, потому что объект, который подконтролен группе АИС, был передан в управление АРМА?

Даже не так было. Объект, который принадлежит юридическому лицу, конечным бенефициаром через двойное бенефициарное владение, являются мои родители, был передан АРМА. Я им напомнил, что сын вообще за отца не отвечает. Если бы я был бенефициаром, то можно было бы говорить о конфликте интересов. Но я им не был.

По вашему мнению, в чем была основная цель такой привязки? Для чего это было сделано?

Ситуация очень простая. Я действительно был основателем группы АИС. Я работал там до момента избрания народным депутатом в 2002 году. До 2008 года был там на почетной должности, выполняя представительские функции, никак не распорядительские. Я не был там бенефициаром и вышел из бенефициарного владения. Но в виду того, что я работал в комитете ВР и достаточно активно лоббировал интересы автопрома, меня привязали и решили, что я лоббировал интересы одной отдельно взятой компании, хотя я был лоббистом целой отрасли и делали мы это вместе с теми, кто занимался сборкой и производством автомобилей в Украине - Порошенко, Васадзе…

Я ничего плохого не вижу в лоббировании национальных промышленных интересов. Но определенные группы активно связывали меня с компанией…Когда начался конфликт вокруг группы компаний АИС, я к ней не имел никакого отношения. Но было бы очень выгодно меня привязать к этой компании для того, чтобы любое мое действие оценивать через призму личной заинтересованности. А был ли этот интерес или нет… Геббельс когда-то сказал, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. И в этом плане, это манипулирование общественным сознанием. Когда очередной раз написали, что Святаш - это АИС, я могу 500 раз показывать документы, что это не соответствует действительности, но это уже никого не интересует.

По вашему мнению, усугубление этого дела в 2018 году именно при Порошенко и, опять же упоминание вашей фамилии…с чем вы это связываете?

Смотрите, весь последний созыв в парламенте я был в оппозиции к действующей на тот момент власти. Я не проголосовал ни за один законопроект, который считал вредным для государства: вступление в ЕС, закон "О языках", изменения в Уголовный процессуальный кодекс… за все эти вещи, которые я считал недемократическими, я не голосовал, какое бы давление на меня ни оказывалось. В данном случае сошелся интерес предыдущей власти и рейдера, который захватывал группу компаний АИС. Чтобы это все сделать, было очень удобно к этому делу "приплести" меня. Фактически, власть и господин Ярославский сошлись в общих интересах. Один хотел захватить имущество, ну а власть хотела оказать давление на оппозиционного политика. Инструментом захвата выступила Генпрокуратура. Господин Луценко, который беспринципно покупал/продавал любые дела. Был "прекрасный" инструмент в виде прокуратуры города Киева - видимо ГПУ было сложнее принимать откровенно незаконные решения, а в киевской прокуратуре, при наличии Кононенко (заместитель прокурора Киева Павел Кононенко - ред.,)…

Есть ли у Вас подтверждение, доказательства, что именно Луценко принимал в этом участие?

Если бы у меня были документальные доказательства, по нему было бы уже возбуждено уголовное дело. Очень трудно доказывать то, что происходит в личных договоренностях, разговорах. Но, Украина такая страна, где невозможно что-либо скрыть - когда творится беззаконие, например, без тендеров передаются активы заинтересованной стороне, то все становится очевидно. У генпрокурора был политический момент. У Кононенко - корыстный. А у Минюста - то, что объект был передан заказчику рейдерского захвата. Тут как раз все сошлись.

А как вообще возникла у вас задолженность в 100 млн долларов?

У меня есть личный долг перед "Укрсиббанком". Я попал в свое время в трудную ситуацию, как и все. Пытался урегулировать вопрос… этот личный долг выкупил господин Ярославский за 1,5% от его стоимости. Поэтому я ему лично ничего не должен. Тем более, речь не идет ни о каких 100 млн. Да, у меня было личное поручительство по кредитам, но Верховный Суд признал его не действительным, так как оно было заключено с нарушением действующего законодательства.

То есть перед "Укрсиббанком" у вас сейчас нет никаких долгов?

У меня было личное обязательство перед "Укрсиббанком", как физического лица. И было обязательство по поручительству за кредиты. Последнее перестало существовать по решению судов всех инстанций, включая Верховный Суд Украины. Эти обязательства у меня перестали существовать совсем. По личному долгу - я уже сказал выше. То есть, сегодня у меня есть формальный долг перед группой компании DCH, купленный ими за 1,5% номинальной стоимости.

Вы говорите, что описанная вами рейдерская схема существовала при прошлой власти и реализовывалась с участием прокуратуры, то сейчас - новый Генпрокурор. Как вы считаете, как поступит нынешняя власть, в том числе и новый Генпрокурор?

Я считаю, что нынешняя власть должна немедленно провести ревизию руководства крупнейших прокуратур, в частности, города Киева. Потому что основное количество рейдерских захватов происходит именно при крупных прокуратурах. В прокуратурах Харькова, Днепра... Руководство этих органов нужно увольнять в срочном порядке. Вот пока мы сейчас с вами разговариваем, пользуясь случаем, что им осталось жить недолго, прокуратура Киева денно и нощно готовит мне подозрение. Хотят успеть, пока их не сняли.

Это связано с заявлением правоохранительных органов по поводу якобы злоупотреблений?

Нет. Дело по якобы какому-то мошенничеству, в рамках которого изъяты все активы группы компании АИС. Расследуется дело о якобы нарушении, присвоении средств, там предъявлены три "липовых" подозрения. Все это - способ давления на меня, моего друга Василия Полякова и еще двух директоров. Абсурдность ситуации в том, что сейчас вот активно хотят мне вменить подозрение. Человеку, который с 2002 года не участвовал и по закону не имел права участвовать в управлении предприятием. Более того, перестал быть бенефициаром в 12 лет назад - в 2007 году.

Это такие прокурорские фантомные бои, что ли?

Да. Чтобы выполнить заказ. Деньги то получены.

Сколько?

Много, наверное. Деньги получил господин Кононенко, первый зампрокурора города Киева, его "крыша" в Генеральной прокуратуре. Он их отрабатывает. Возвращать-то не хочется. Но все прекрасно понимают, что поменяется прокуратура, и я очень надеюсь, что будет объективное расследование этого дела. Потому что оно надумано от начала и до конца.

А на допрос Вас не вызывали?

4 года назад меня попросили дать пояснения. Я прислал их тогда еще в Главное следственное управление МВД на 300 страницах. Потом меня вызвали на допрос. Я немедленно прибыл в прокуратуру и сообщил, что считаю это дело заказным и что мне нечего сообщить по тем вопросам, которые их интересовали. После этого меня больше не вызывали. Насколько я знаю, у всех фигурантов спрашивали, давал ли я какие-то распоряжения и люди четко дали понять, что этого не было. Теперь вот готовится подозрение с какой-нибудь страшной мерой пресечения, наверное. На следующей неделе хотят его вручить. Но оно абсолютно незаконное. Примечательно, что уголовное дело возбуждено, вдумайтесь, в 2013 году. К сожалению, подозрение я не могу обжаловать, так как по старым нормам в Уголовно-процессуальном кодексе, оно обжалованию не подлежит.

Но тогда у вас была депутатская неприкосновенность…

Вопрос не в этом. Есть мотивированное подозрение, а есть немотивированное. Они прекрасно понимали, что, если есть хоть один шанс… вы же знаете, как неприкосновенность раньше снималась?! Тем более я - оппозиционный политик.

То есть получается, сейчас прокурорские пытаются успеть в последний вагон?

К новому генпрокурору, насколько я знаю, обратился коллектив компании АИС с требование не допустить уничтожения бизнеса, который за 20 лет заплатил более 1 млрд долларов налогов, в котором еще недавно работало 2 тыс человек, а сегодня все они без работы. Я безусловно, тоже буду обращаться к Рябошапке. Кроме того, лично обращусь к народным депутатам нового созыва, чтобы они выполнили контрольную функцию ВР по данному беззаконию.

Есть ли у Вас ощущение, что АРМА сохранится в новой системе органов юстиции? Либо же его в последний момент упразднят, потому что Рябошапка не позволит?

Я скажу следующее. В законе об АРМА нужно поменять всего три слова и добавить 3 положения. И все исчезнет. Первое - что в АРМА можно передавать дела только по коррупционным преступлениям. И далее, можно передавать только то, что является обеспечением иска государства. Условно говоря, человек украл налоги. Это не коррупционное преступление, но человек нанес ущерб государству. На украденные налоги он купил себе какое-то имущество. Вот по этому делу эти активы можно передавать в АРМА. Но не в качестве вещественного доказательства, а как обеспечение иска, чтобы компенсировать убытки государства. Еще раз повторюсь - нельзя передавать вещественные доказательства там, где потерпевшим является государство или территориальная община. И всё станет на свои места. Ну и убрать фразу "и другие преступления", в которую можно вместить все, что прокурорам угодно.

Вы говорили, что прошлая прокуратура и вся эта схема - по большей части наезд на вас как на оппозиционного политика. Сегодня вы отметили, что запрос есть на систему взаимоотношений власти и оппозиции. В этой связи с каким чувством Вы смотрите на дальнейшую судьбу этого дела?

С оптимизмом. Мало того, я буду настаивать, чтобы это дело расследовала Генпрокуратура. Я требую объективного расследования, потому что в этом деле отсутствует не только состав, но и событие преступления. Только вдумайтесь - дело было возбуждено по заявлению "Укрсиббанка" по событиям, произошедшим в 2007 году. "Укрсиббанк" условно говоря признали потерпевшим. В 2017 году банк продает этот "кейс" Ярославскому. В соответствии с договором, когда продается долг, то продаются все гражданско-правовые отношения, связанные с ним - залоги, ипотеки... Но никак не статус потерпевшего. Его нельзя продать! Потому что правонарушение было совершено по отношению к конкретному лицу. Ок, пусть они считают мошенничество путем злоупотребления доверием в 2007 году перед вполне конкретным физлицом. Это физлицо, продав свои гражданско-правовые отношения, не может продать статус потерпевшего. В итоге, компанию Ярославского признают потерпевшей в этом деле. Каким образом я мог в 2007 году злоупотребить доверием Ярославского? Есть логика?

И таких вопиющих фактов огромное количество. Потому я требую и буду требовать от Рябошапки объективного расследования. Мне не нужно никаких преференций. Просто объективно посмотрите на дело в соответствии с действующим законодательством. Без денег, без политического заказа или потому что Святаш из "Оппозиционной платформы", а просто с точки зрения закона. Здесь нет уголовного преступления, ибо здесь гражданско-правовые отношения. Точка.

То есть, Вы считаете, что таким образом попытались подменить гражданско-правовые отношения?

И политизировать. Сошлись интересы. Плюс личная неприязнь со стороны Порошенко еще с того момента, когда я был в АИС и конкурировал на рынке с "Проминвестом".

Вы считаете, что это месть?

Это факт. Это делалось с удовольствием. У Порошенко был политический и личный мотив, а у исполнителя был корыстный. Плюс совпали политико-бизнесовые интересы с Ярославским. Идеально было их реализовать. Ведь ни один гражданский суд компания DCH у меня не выиграла. Они пытались подать в Лондоне иск против моего друга Василия Полякова - но проиграли все дела. Британский суд признал безосновательность иска компании DCH.

Они проиграли все процессы в Верховном суде, поэтому прибегли к уголовному преследованию, при котором у человека гораздо меньше прав. Процессуальный статус таков, что нельзя обжаловать действия следователя по признанию того или иного вещдока. В этих реалиях и живем.

Поэтому, использование правоохранительной системы, казалось бы, самый простой механизм. Но не бывает простых решений сложных вопросов. Потому, если сегодня новый генпрокурор, Офис Президента и сам Президент пойдут по пути использования правоохранительной системы для решения всех своих проблем, то он просто станет Порошенко, но чуть пониже и с другим тембром голоса. А Рябошапка станет на место Луценко. Вот такой посыл есть. Если общество увидит, что в оппозиции быть безопасно, то будет появляться самосознание и альтернативная точка зрения. А развитие общества - это всегда конкуренция идей. Оппозиция - не враг обществу. Отношение к другой точке зрения - это показатель. И только на выборах можно понять, какая из разных точек зрения будет доминировать.

То, что произошло на последних выборах, это расплата?

Безусловно. Это протестное голосование с большим мандатом доверия чему-то новому. Если это новое превратится в старое, то у него будет печальный короткий век. Особенно на фоне обнищания населения, наличия у граждан десятков тысяч единиц незаконного оружия, которые умеют им пользоваться, социально не защищены и испытывают на себе поствоенный синдром. США со всей своей мощностью 30 лет преодолевали "Вьетнамский синдром", страны СССР до сих пор "выхаркивают" Афганистан. Лихо шутить с таким обществом.

Можно вернуться к первому вопросу? Основную активность вы сейчас видите во вне парламентской оппозиции. Что вы на этой стезе собираетесь предпринимать?

Главное - донести идеи нашей политической силы до людей. В стране долгое время для борьбы с оппозицией использовали, наряду с силой, демонизацию: оппозиционер = враг государства. Этот миф нужно развенчивать. Моя задача сегодня - объяснять людям наши идеи. Объяснять, что на самом деле они не вредны для государства. Мы просто хотим мира, благосостояния, восстановления экономических отношения со странами постсоветского пространства, которые являются основным рынком для сбыта продукции Украины. Вот на днях ЕС запретил ввозить фрукты и овощи из Украины. Далее - квоты? Мы потеряли наши естественные рынки для того, чтобы пойти туда, где нас не ждут. Сумасшедший конкурентный рынок, который для нас закрыт. Нужно возвращаться туда, где можно работать. Ничего плохого мы не желаем нашей стране. Плюс, задача оппозиции - это аргументированная конструктивная критика власти. А критика может выражаться только в предложениях альтернативного пути.

Поэтому, я буду рекомендовать нашей фракции на каждый законопроект, который вносится, давать альтернативный, с нашим видением будущего проблемы. Задача - показывать обществу свою точку зрения на те проблемы, где мы не согласны с властью. Это задача парламентской части нашей фракции. А внепарламентской - формирование органов самоуправления и подготовка к местным выборам.