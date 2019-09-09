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09 вересня 2019, понеділок, 14:42 50
Події 2019-09-10T00:00:11+03:00
Українські Новини
Брат мера Івано-Франківська на смерть збив пішохода

Брат мера Івано-Франківська на смерть збив пішохода

Брат мера Івано-Франківська збив на смерть пішохода.Фото: Нацполіція
Брат мера Івано-Франківська збив на смерть пішохода.Фото: Нацполіція

Стало відомо, що у понеділок, 9 вересня в Івано-Франківську двоюрідний брат мера Руслана Марцінківа Роман Марцінків на смерть збив 68-річного чоловіка у Тисменицькому районі Івано-Франківської області. Від отриманих травм чоловік помер в автомобілі медиків. Про це повідомляє Нацполіція.

Згідно з повідомленням, в 9:30 в селі Марківці 68-річний чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу в той час, як 35-річний житель Роман Марцінків, який є жителем Коломийського району - на мікроавтобусі MERCEDES Sprinter їхав на підвищений швидкості, порушивши правила дорожнього руху,збив на смерть пішохода.

Про те, що водієм автомобіля MERCEDES Sprinter виявився двоюрідний брат мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, повідомив сам мер сам мер на своїй сторінці в Facebook.

 

 

"У ДТП за участю мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний житель с. Марківці Тисменицького району. Перш за все, я висловлюю щирі співчуття родині загиблого. Це велике горе для всіх. Зараз головне завдання - дочекатися результатів розслідування. Це робота не емоцій, а фахівців. Мені важко і боляче коментувати цю ситуацію. Молюся за душу загиблого і прошу Бога відволікати такі біди від усіх ", - написав Руслан Марцінків.

Поліція зазначає, що у разі підтвердження злочину, депутату міскради Івано-Франківська загрожує від 3 до 5 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні поточного року, в Дарницькому районі Києва 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка, наїхав на матір з 9-річним сином у дворі будинку.

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