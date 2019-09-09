В Житомирі напали на групу інкасаторів, поранений поліцейський

Поліцейський поранений в результаті збройного нападу групи невідомих на інкасаторів у Житомирі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\n"9 вересня близько 10:00 в р. Житомир відбулося збройне напад групи невідомих на поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області. За повідомленням про подію відразу були підняті по тривозі відповідні підрозділи поліції області, а на території регіону введено оперативний план "Сирена". Тривають заходи по розшуку та затриманню небезпечних нападників", - сказано в ньому.\r\nБлизько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення про збройний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру. Попередньо встановлено, що при переміщенні грошей з магазину в спеціальний автомобіль на одного з поліцейських групи фізичної охорони було скоєно напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї.\r\nПоліцейський встиг убезпечити сумку з грошима, закинувши її в салон броньованого автомобіля.\r\nОдразу ж після цього інший поліцейський заблокував машину зсередини.\r\nВ результаті стрілянини поліцейський групи фізичної охорони отримав поранення в ногу.\r\nВін доставлений в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.\r\nНападники з місця події втекли на автомобілі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Військова прокуратура Харківського гарнізону передала в суд обвинувачення 5 осіб, в тому числі співробітника Служби безпеки України, в замаху на головного лікаря госпіталю ветеранів війни в Києві і в серії озброєних розбійних нападів на інкасаторські автомобілі та заволодінні 10 млн гривень в Харківській області.\r\nВ квітні поліція заявила про затримання 5 підозрюваних у серії пограбувань інкасаторів у Харкові.