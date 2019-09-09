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09 вересня 2019, понеділок, 12:34 51
Події 2019-09-09T23:45:09+03:00
Українські Новини
В Житомирі напали на групу інкасаторів, поранений поліцейський

В Житомирі напали на групу інкасаторів, поранений поліцейський

Поліцейський поранений в результаті збройного нападу групи невідомих на інкасаторів у Житомирі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"9 вересня близько 10:00 в р. Житомир відбулося збройне напад групи невідомих на поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області. За повідомленням про подію відразу були підняті по тривозі відповідні підрозділи поліції області, а на території регіону введено оперативний план "Сирена". Тривають заходи по розшуку та затриманню небезпечних нападників", - сказано в ньому.

Близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення про збройний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру. Попередньо встановлено, що при переміщенні грошей з магазину в спеціальний автомобіль на одного з поліцейських групи фізичної охорони було скоєно напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї.

Поліцейський встиг убезпечити сумку з грошима, закинувши її в салон броньованого автомобіля.

Одразу ж після цього інший поліцейський заблокував машину зсередини.

В результаті стрілянини поліцейський групи фізичної охорони отримав поранення в ногу.

Він доставлений в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Нападники з місця події втекли на автомобілі.

Як повідомляли Українські Новини, Військова прокуратура Харківського гарнізону передала в суд обвинувачення 5 осіб, в тому числі співробітника Служби безпеки України, в замаху на головного лікаря госпіталю ветеранів війни в Києві і в серії озброєних розбійних нападів на інкасаторські автомобілі та заволодінні 10 млн гривень в Харківській області.

В квітні поліція заявила про затримання 5 підозрюваних у серії пограбувань інкасаторів у Харкові.

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