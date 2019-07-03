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03 июля 2019, среда, 14:29 1412
Судебная власть 2019-07-03T17:30:04+03:00
Українські Новини
СБУшника и еще 4 человек обвиняют в покушении на главврача и грабежах инкассаторов

СБУшника и еще 4 человек обвиняют в покушении на главврача и грабежах инкассаторов

Военная прокуратура Харьковского гарнизона передала в суд обвинение 5 человек, в том числе сотрудника Службы безопасности Украины, в покушении на главного врача госпиталя ветеранов войны в Киеве и в серии вооруженных разбойных нападений на инкассаторские автомобили и завладении 10 млн гривен в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Южного региона, передают Українські Новини.

По данным ведомства, покушение на главврача Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны произошло 19 марта, когда подозреваемые за денежное вознаграждение подорвали взрывчатку в подъезде дома на ул. Сулеймана Стальского в Днепровском районе Киева.

В течение 2014-2016 годов вооруженная банда, в состав которой также входил сотрудник одного из территориальных подразделений СБУ, совершила серию разбойных нападений на инкассаторские автомобили Приватбанка и завладели денежными средствами в сумме около 10 млн гривен.

"Во время совершения вышеуказанных противоправных действий преступники всегда использовали автоматическое оружие и взрывчатку и только по счастливому стечению обстоятельств пострадавшим были нанесены только телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков в Киеве и Харьковской области в помещениях, которыми пользовались члены банды, изъято около 10 тыс. патронов, 2 кг взрывчатых веществ (пластида), 20 гранат Ф-1, десятки единиц оружия, самодельных патронов и т.п.

27 июня в суд передали обвинительный акт по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (завершенное покушение на убийство в составе организованной группы), ч. 4 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ст. 263-1 (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле полиция заявила о задержании 5 подозреваемых в серии ограблений инкассаторов в Харькове.

Также был задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов в Харьковской области в 2016.

 
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