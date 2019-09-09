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09 вересня 2019, понеділок, 10:46 9
Президент 2019-09-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
Якщо Зеленський почне використовувати правоохоронну систему в своїх інтересах, то він стане як Порошенко, - Св

Якщо Зеленський почне використовувати правоохоронну систему в своїх інтересах, то він стане як Порошенко, - Святаш

Дмитро Святаш. Фото: antikor.com.ua
Дмитро Святаш. Фото: antikor.com.ua

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Святаш вважає, що якщо президент Володимир Зеленський почне використовувати правоохоронну систему в своїх інтересах, то він перетвориться в екс-президента Петра Порошенка.

Про це політик заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, сьогодні в Україні для Зеленського склалася «ідеальна картинка», оскільки у нього в руках сконцентровані всі важелі влади і від того, як він буде використовувати владу, багато в чому буде залежати, чи виправдає він очікування людей.

«Якщо сьогодні новий генпрокурор, Офіс Президента і сам Президент підуть по шляху використання правоохоронної системи для вирішення всіх своїх проблем, то він просто стане Порошенко, але трохи нижче і з іншим тембром голосу. А Рябошапка стане на місце Луценка. Ось такий посил є», - вважає Святаш.

За його словами Офіс Президента не повинен бути «тіньовим Кабміном», як це було за попередньої влади, оскільки запит в суспільстві на те, щоб суди не використовувалися для політичної розправи, щоб СБУ не використовувалася як орган політичного розшуку.

«За попередні 5 років були створені такі державні інститути, які, фактично, узаконили схеми рейдерства, котрі здавалися ще років 10 тому просто немислимими... Наприклад, такий орган, як АРМА (Нацагентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів). Жодне рейдерське захоплення неможливе без участі судів, прокуратури, СБУ або Нацполіції», - сказав Святаш.

У той же час політик переконаний, що якщо суспільство побачить, що в опозиції бути безпечно, то буде з'являтися самосвідомість і альтернативна точка зору, а розвиток суспільства – це завжди конкуренція ідей: «Опозиція – не ворог суспільству. Ставлення до іншої точки зору – це показник. І тільки на виборах можна зрозуміти, яка з різних точок зору буде домінувати», - підсумував політик.

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