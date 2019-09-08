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08 вересня 2019, неділя, 19:56 8
Зовнішня політика 2019-09-08T20:27:33+03:00
Українські Новини
Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни

Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни

Грузія, Литва і Латвія не визнають так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму, йдеться в заявах МЗС цих країн.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані "місцеві вибори" в Криму і Севастополі, незаконно окуповані Росією", - йдеться в повідомленні грузинського відомства.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Вільнюс не визнає так звані "вибори" в окупованому Криму і підкреслює підтримку територіальної цілісності України.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" в Криму і Севастополі, які були незаконно анексовані Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права", - заявив Лінкявічюс.

Також проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

"Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Ринкевич в Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму.
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