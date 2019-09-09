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09 вересня 2019, понеділок, 09:00 30
Економіка 2019-09-09T12:25:35+03:00
Українські Новини
Що може обійтися українцям в одну гривню: список дешевих покупок

Що може обійтися українцям в одну гривню: список дешевих покупок

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Вже скоро в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень після того, як металеву гривню і дві гривні ввели в обіг. Два десятиліття тому за гривню можна було купити пакет молока, картоплю, батон, морозиво. Журналісти "Сьогодні" з'ясували, чи можна ще щось придбати за таку суму.

Відвідувачі столичного ринку не вірять, що цих грошей може на щось вистачити.

"Упаковка з десяти коробок сірників зараз коштує 3,5 грн, конверт – я навіть не знаю, скільки коштує. Газета коштує п'ять гривень", – каже одна з опитаних киянок.

Інший житель столиці зазначає, що на вісім гривень можна купити талончик або жетончик.

"Навряд чи за гривню щось можна придбати", – каже ще одна киянка.

Але журналісти все ж спробували щось придбати саме за одну гривню. Спочатку вирушили в магазин канцтоварів.

"Три конвертики можна купити, ось такі, без марки", – каже продавщиця.

Далі – спробували купити їжі. Продавщиця на ринку кладе на терези одну маленьку грушу. На неї грошей вистачає. Чи існують інші продукти, які можна купити за таку суму? Виявилося, що можна купити яйце. А ось м'ясний відділ довелося покинути з порожніми руками.

Але врешті-решт був знайдений десерт за гривню. Це чотири бублика.

Таким чином, за одну гривню в 2019 році можна придбати: одну грушу, одне яйце, чотири бублика або три конверти без марки.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввійшли в обіг банкноти номіналом 500 грн з підписом Смолія.

Тим часом гривня різко зміцнилася після вихідних.

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