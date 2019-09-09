Що може обійтися українцям в одну гривню: список дешевих покупок

Вже скоро в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень після того, як металеву гривню і дві гривні ввели в обіг. Два десятиліття тому за гривню можна було купити пакет молока, картоплю, батон, морозиво. Журналісти "Сьогодні" з'ясували, чи можна ще щось придбати за таку суму.\r\nВідвідувачі столичного ринку не вірять, що цих грошей може на щось вистачити.\r\n"Упаковка з десяти коробок сірників зараз коштує 3,5 грн, конверт – я навіть не знаю, скільки коштує. Газета коштує п'ять гривень", – каже одна з опитаних киянок.\r\nІнший житель столиці зазначає, що на вісім гривень можна купити талончик або жетончик.\r\n"Навряд чи за гривню щось можна придбати", – каже ще одна киянка.\r\nАле журналісти все ж спробували щось придбати саме за одну гривню. Спочатку вирушили в магазин канцтоварів.\r\n"Три конвертики можна купити, ось такі, без марки", – каже продавщиця.\r\nДалі – спробували купити їжі. Продавщиця на ринку кладе на терези одну маленьку грушу. На неї грошей вистачає. Чи існують інші продукти, які можна купити за таку суму? Виявилося, що можна купити яйце. А ось м'ясний відділ довелося покинути з порожніми руками.\r\nАле врешті-решт був знайдений десерт за гривню. Це чотири бублика.\r\nТаким чином, за одну гривню в 2019 році можна придбати: одну грушу, одне яйце, чотири бублика або три конверти без марки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні ввійшли в обіг банкноти номіналом 500 грн з підписом Смолія.\r\nТим часом гривня різко зміцнилася після вихідних.