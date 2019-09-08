підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 вересня 2019, неділя, 17:29 20
Події 2019-09-08T20:30:02+03:00
Українські Новини
Чоловік у Львові намагався вкрасти пляшку горілки, попався і помер

Чоловік у Львові намагався вкрасти пляшку горілки, попався і помер

Чоловік вкрав горілку і помер.Фото: Варта1
Чоловік вкрав горілку і помер.Фото: Варта1

Чоловік у Львові вкрав пляшку горілки і помер на місці злочину.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Наголошується, що це сталося 8 вересня о 12:30 на вул. Кульпарківській,126.

"Чоловік вкрав горілку, його спіймали працівники і викликали поліцію, і коли продавщиця вирішила, що не треба давати хід справі, він вийшов, так і не випивши, з магазину і помер. Або від того, що перенервував, або від того, що не отримав "порцію", - написав він.

На місце події прибули поліцейські.

Інші деталі не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, у Великобританії представили чорнобильську горілку.

Кабмін підвищив мінімальні ціни на усі алкогольні напої.

Більше новин про: Смерть Горілка Львів

Архів
Новини
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни 19:56
Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор
Фото дня: Багатовіковий Андріївський узвіз відзначає свій день народження 18:55
Держдеп США привітав обмін полоненими між Україною і РФ 18:27
Москалькова не пропонувала Україні закрити справи проти обміняних полонених 18:04
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими 15:24
Дуалізм влади може заблокувати розвиток столиці, - Кличко 11:22
Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді 11:37
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
більше новин
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Автобуси виїхали з
У ЗМІ заявили про обмін полоненими: три автобуси прибули в аеропорт в Москві 09:34
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії 08:50
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok