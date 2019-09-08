Чоловік у Львові намагався вкрасти пляшку горілки, попався і помер

Чоловік у Львові вкрав пляшку горілки і помер на місці злочину.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Наголошується, що це сталося 8 вересня о 12:30 на вул. Кульпарківській,126.

"Чоловік вкрав горілку, його спіймали працівники і викликали поліцію, і коли продавщиця вирішила, що не треба давати хід справі, він вийшов, так і не випивши, з магазину і помер. Або від того, що перенервував, або від того, що не отримав "порцію", - написав він.

На місце події прибули поліцейські.

Інші деталі не повідомляються.

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