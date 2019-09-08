Міноборони стане акціонером "Укроборонпрому", - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що Міністерство оборони стане акціонером державного концерну "Укроборонпром".

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"На даний момент акціонером є Кабінет Міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств повинно бути акціонером. Міністерство оборони - це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідну зв'язок з Президентом", - сказав Данилюк.

На його думку, оптимальним рішенням є реорганізація концерну в модель холдингу з наявністю наглядової ради.

Також Данилюк зазначив, що на даний момент новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус формує нову команду, яка розуміє, як вибудувати процеси реформування концерну.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Абромавічуса.

"Укроборонпром" створений в грудні 2010 року, до його складу входить 105 підприємств військово-промислового комплексу.