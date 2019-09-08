12 малих незалежних пивоварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива

У неділю, 08.09.2019 відбулася зустріч ініціативної групи та установа бізнес-асоціації малих незалежних пивоварень України. 12 пивоварень стали засновниками. Про це повідомляє у Facebook Олександр Шаталов, представник гуцульської пивоварні "Ціпа" (с. Кваси, Закарпаття).\r\n"Критерії для участі в асоціації:\r\n- незалежність\r\n- обсяг виробництва до 5 млн літрів на рік\r\n- ліцензія на виробництво пива в Україні\r\n- спільні цінності: якість, натуральність, різноманітність, експерименти, відкритість", - повідомив Шаталов.\r\nДо складу ради директорів асоціації увійшли:\r\n- Vasyl Mikulin (VARVAR)\r\n- Yuri Zastavny (PRAVDA)\r\n- Дмитро Некрасов (FDB)\r\n- Євген Депутат (ReBrew)\r\n- Олександр Шаталов (Ціпа)\r\nВ число засновників також увійшли такі фірми, як: Pravda, Varvar, Ціпа, FDB, Кумпель, Rebrew, KF, Ten Men, Underwood, Did, Гонзо, Bierwelle.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українське пиво більше п'ють в Молдові, Білорусі та Алжирі.\r\nУкраїнці випивають за рік у три рази менше пива, ніж чехи.