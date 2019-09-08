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08 вересня 2019, неділя, 16:28 12
Суспільство 2019-09-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
12 малих незалежних пивоварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива

12 малих незалежних пивоварень створили асоціацію, щоб боротися за якість крафтового пива

У неділю, 08.09.2019 відбулася зустріч ініціативної групи та установа бізнес-асоціації малих незалежних пивоварень України. 12 пивоварень стали засновниками. Про це повідомляє у Facebook Олександр Шаталов, представник гуцульської пивоварні "Ціпа" (с. Кваси, Закарпаття).

"Критерії для участі в асоціації:

- незалежність

- обсяг виробництва до 5 млн літрів на рік

- ліцензія на виробництво пива в Україні

- спільні цінності: якість, натуральність, різноманітність, експерименти, відкритість", - повідомив Шаталов.

До складу ради директорів асоціації увійшли:

- Vasyl Mikulin (VARVAR)

- Yuri Zastavny (PRAVDA)

- Дмитро Некрасов (FDB)

- Євген Депутат (ReBrew)

- Олександр Шаталов (Ціпа)

В число засновників також увійшли такі фірми, як: Pravda, Varvar, Ціпа, FDB, Кумпель, Rebrew, KF, Ten Men, Underwood, Did, Гонзо, Bierwelle.

Як повідомляли Українські Новини, українське пиво більше п'ють в Молдові, Білорусі та Алжирі.

Українці випивають за рік у три рази менше пива, ніж чехи.

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