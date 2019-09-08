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  • Виїхав на зустрічну: туркеня і троє українців загинули у масштабній ДТП під Запоріжжям
08 вересня 2019, неділя, 11:43 31
Події 2019-09-08T20:30:04+03:00
Українські Новини
Виїхав на зустрічну: туркеня і троє українців загинули у масштабній ДТП під Запоріжжям

Виїхав на зустрічну: туркеня і троє українців загинули у масштабній ДТП під Запоріжжям

Смертельна ДТП під Запоріжжям
Смертельна ДТП під Запоріжжям

4 людини, у тому числі громадянка Туреччини, загинули і ще 4 госпіталізовано в ніч на неділю в результаті зіткнення легкових автомобілів на трасі "Харків - Сімферополь" в Мелітопольському районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 8 вересня близько 01:30 на 403 кілометрі траси автомобіль Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з ВАЗ-2104.

Внаслідок водій ВАЗа і 2 жінки-пасажири, серед яких була громадянка Туреччини 1963 року народження, загинули на місці аварії.

Смертельне ДТП.Смертельна ДТП.

Водій Fiat - військовослужбовець Збройних сил України 1984 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.

4 пасажири ВАЗа - 2 дітей та 2 громадян Туреччини, госпіталізовані.

Поліція почала розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, німець загинула і 13 госпіталізовані через ДТП у Львівській області.

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