Виїхав на зустрічну: туркеня і троє українців загинули у масштабній ДТП під Запоріжжям

4 людини, у тому числі громадянка Туреччини, загинули і ще 4 госпіталізовано в ніч на неділю в результаті зіткнення легкових автомобілів на трасі "Харків - Сімферополь" в Мелітопольському районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 8 вересня близько 01:30 на 403 кілометрі траси автомобіль Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з ВАЗ-2104.

Внаслідок водій ВАЗа і 2 жінки-пасажири, серед яких була громадянка Туреччини 1963 року народження, загинули на місці аварії.

Смертельна ДТП.

Водій Fiat - військовослужбовець Збройних сил України 1984 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.

4 пасажири ВАЗа - 2 дітей та 2 громадян Туреччини, госпіталізовані.

Поліція почала розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, німець загинула і 13 госпіталізовані через ДТП у Львівській області.