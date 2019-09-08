Виїхав на зустрічну: туркеня і троє українців загинули у масштабній ДТП під Запоріжжям

4 людини, у тому числі громадянка Туреччини, загинули і ще 4 госпіталізовано в ніч на неділю в результаті зіткнення легкових автомобілів на трасі "Харків - Сімферополь" в Мелітопольському районі Запорізької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, 8 вересня близько 01:30 на 403 кілометрі траси автомобіль Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з ВАЗ-2104.\r\nВнаслідок водій ВАЗа і 2 жінки-пасажири, серед яких була громадянка Туреччини 1963 року народження, загинули на місці аварії.\r\n\r\nСмертельна ДТП.\r\nВодій Fiat - військовослужбовець Збройних сил України 1984 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.\r\n4 пасажири ВАЗа - 2 дітей та 2 громадян Туреччини, госпіталізовані.\r\nПоліція почала розслідування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, німець загинула і 13 госпіталізовані через ДТП у Львівській області.