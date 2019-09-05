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05 сентября 2019, четверг, 09:00 178
Происшествия 2019-09-05T10:45:02+03:00
Українські Новини
Немец погиб и 13 человек госпитализированы из-за ДТП во Львовской области

Немец погиб и 13 человек госпитализированы из-за ДТП во Львовской области

Фото ГосЧС
Фото ГосЧС

Немец погиб и 13 человек (из них 11 дети) госпитализированы 4 сентября в 20:59 из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе "Киев - Чоп" около села Дедилов (Камянка-Бугский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

Столкнулись микроавтобус, автомобиль и пассажирский автобус (перевозил 49 человек, из них 45 дети).

Фото ГосЧСФото ГосЧС

К ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, 10 человек госпитализированы 2 сентября из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовской области.

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