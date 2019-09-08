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08 вересня 2019, неділя, 10:15 29
Спорт 2019-09-08T19:45:05+03:00
Українські Новини
Канадка Андреєску переграла Серену Вільямс у фіналі US Open

Канадка Андреєску переграла Серену Вільямс у фіналі US Open

Канадська тенісистка Бьянка Андреєску стала переможницею Відкритого чемпіонату США -2019.

Як пише tennisua, у фіналі 19-річна канадка, посіяна під 15 номером, обіграла 23-кратну переможниця турнірів Великого Шолома американку Серену Вільямс: 6-3 7-5.

У другій партії Андрееску вела 5-1, але американці вдалося зрівняти рахунок, однак на більше її не вистачило, і перемогу в 2-х партіях здобула юна канадська тенісистка.

Видання зазначає, що Б'янка ще не народилася, коли Серена Вільямс виграла свій перший тиитул на Шоломах — це сталося на US Open в 1999 році. Андреєску стала першою жінкою з Канади, яка виграла одиночний титул на турнірі Великого Шолома у Відкритій ері.

Вільямс — молодша програє вже 4-й поспіль фінал на Шоломах (Вімблдон 2018 — поразка від Кербер, US open 2018 — поразка від Осаки, Вімблдон -2019 — поразка від Халеп і нарешті US Open 2019 — поразка від Андрееску), їй ніяк не вдається повторити рекорд Маргарет Корт, вигравши 24-й титул. Більш того, в останніх 4-х фіналах Серена не змогла виграти жодного сету.

Цікавий факт: другий рік поспіль титул на Відкритому чемпіонаті США в жіночому одиночному розряді завойовує победительна турніру Premier Mandatory в Індіан-Уеллс того ж року. У 2018 це була Наомі Осака, а тепер — Бьянка Андреєску.

Андрееску стала 9-ї тенісисткою, якій вдалося виграти титул на Шоломі у віці 19 років і молодше.

Канадка підніметься на п'яту сходинку у світовій класифікації, Сеерна Вільямс — стане 9-й.

Нагадаємо, Світоліна програла американці в півфіналі US Open.

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